Urgente Iker Casillas, víctima del robo de relojes valorados en más de 200.000 euros
Aspecto circuito Ricardo Tormo, Cheste lp

La Fórmula E llega al Circuit para sus entrenamientos de pretemporada

El trazado de Cheste abre sus puertas al público del 27 al 31 de octubre en el aniversario de la trágica dana que dañó sus intsalaciones

R. D.

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:57

El Circuit Ricardo Tormo celebra del 27 al 31 de octubre, los entrenamientos de pretemporada de la ABB FIA Formula E. La competición internacional celebra ... sus test oficiales en Valencia y abrirá sus puertas al público en las jornadas de jueves 30 y viernes 31. Esta es la octava edición que el trazado valenciano acoge estas pruebas oficiales de pretemporada del campeonato de monoplazas eléctricos, y en esta ocasión lo hace tras la cancelación de los test del pasado año a causa de la dana.

