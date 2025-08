Norris aprieta el Mundial y Alonso brilla antes de las vacaciones

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 3 de agosto 2025, 14:51 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

La Fórmula 1 se va de veraneo con el Mundial más apretado, tensión en Ferrari y un Fernando Alonso que ha recuperado la sonrisa. Lando Norris se impuso a Oscar Piastri en un GP de Hungría marcado por la estrategia, en la que Ferrari volvió a fallar. Charles Leclerc, que partía desde la pole, vio cómo su equipo la pifiaba en el muro y regalaba no solo la victoria, sino un podio por una decisión errónea que él mismo apuntaló con una pésima defensa de posición frente a George Russell. El británico, tercero en el podio, volvió a sacar petróleo de una carrera en la que no aspiraba a tanto.

Dos posiciones por debajo acabó Fernando Alonso. El quinto puesto constitucional del español no solo es el mejor de este año para él, sino que además afianza a Aston Martin después de unas novedades que generaron muchas dudas en Bélgica. Aquí, en Hungría, no solo funcionó bien el coche, sino también una estrategia en la que el asturiano tiró de 'catenaccio'. Consciente de que no iba a poder llegar al podio, decidió hacer un tren para apuntalar un quinto puesto que en los inicios olió a algo más.

Salida: Alonso intenta agarrarse al podio vía estrategia

En la arrancada de este GP de Hungría quedó claro que Alonso quería aprovechar una oportunidad de oro, por si acaso es la última que tiene este año. El asturiano salió mucho mejor que los pilotos que le precedían, especialmente de un Lando Norris que, haciendo bueno el mote de 'blando' que se ha ganado, perdió dos posiciones de golpe. Una de ellas se la ganó Alonso, que en los primeros metros incluso llegó a arañar el tercer puesto.

Pero el podio estaba muy lejos. Desde las primeras vueltas se dio cuenta de que su objetivo realista era acabar en su puesto de salida. No era un objetivo fácil, ya que por detrás venía un Verstappen lanzado y picado por su mal sábado y un inesperadamente competitivo Bortoleto que, además de ser su pupilo, también es su rival. Pero sobre todo, el podio no era un objetivo realista porque el Aston Martin no está para esos sueños. Antes de llegar a la décima vuelta, desde la radio le comentaron que debía gestionar neumáticos y no forzar más de lo imprescindible. Habida cuenta de que en este circuito no se adelanta fácil, era una táctica factible ponerse el traje de locomotora de un tren que propició una separación con el 'top 4' que lideraron Leclerc, Piastri, Russell y Norris hasta que entró en juego el factor estratégico.

Y es que Alonso se dejó más de diez segundos con ese 'top 4' hasta que todos los que iban a dos paradas empezaron a entrar en boxes. En el momento en el que tanto los que iban por detrás como los que iban por delante decidieron ir a boxes a montar neumáticos nuevos, él decidió apretar para recuperar ese tiempo que había cedido. No es casual que su vuelta rápida llegara en esta parte de la prueba.

Los muros echan humo

En una carrera tan estratégica como esta hubo varios focos de atención. Por un lado, los que intentaron ir a una parada, como Norris luchando por la victoria o Alonso por el quinto o mejor. Por otro, los que iban a dos, pero se encontraron con tráfico. Entre estos estaban Leclerc, líder virtual mientras no parara Norris, o Verstappen. Ambos se quejaron de haber salido en una zona con muchos coches en medio por lo que no podían llegar a los objetivos que deseaban.

Y luego estaban los que, hubieran elegido una decisión u otra, no tuvieron nada de ritmo. Fue el caso de Carlos Sainz, que ni salió bien, ni tuvo una estrategia brillante, ni fue especialmente competitivo. Otra carrera gris del de Williams, que como equipo en general no tuvieron su día, toda vez que Albon se vio peleando por no cerrar la parrilla con gente como Colapinto, Tsunoda —que salió desde el pitlane—, Bearman o el sancionado Hulkenberg, que se saltó la salida.

La tensión aumentó por momentos, lo que propició incluso batallas de antaño. Por ejemplo, Verstappen y Hamilton casi llegan a tocarse mientras el de Red Bull se centraba en no salirse de la zona de los diez primeros y el de Ferrari en recuperar el ánimo después de sentirse literalmente inútil. El heptacampeón se salió de pista, pero no por voluntad propia sino porque su viejo enemigo le echó de pista como de costumbre.

Batalla final por la victoria

De la pelea estratégica entre McLaren y Ferrari por ver si Norris, Piastri o Leclerc podían ganar la carrera, el perdedor fue el monegasco. Para sorpresa de casi nadie, desde el muro de Woking hicieron picar en el viejo truco de hacer salir a los mecánicos para fingir una parada en boxes que luego no resultó. En Ferrari creyeron que sí e hicieron parar a Leclerc. Craso error: no solo propiciaron que Norris se convirtiese en el principal candidato a victoria o, al menos, que si no era él la otra alternativa era Piastri, pero en ningún caso era Leclerc. Cuando el australiano, líder del Mundial, salió de boxes tras su segunda parada lo hizo en condiciones mucho mejores que Leclerc, que solo pudo ver cómo le arrebatan el segundo puesto con un gran adelantamiento. Los cinco segundos que le metieron de

La tensión se multiplicó en dos frentes. Por un lado, los dos McLaren con Piastri persiguiendo a Norris provocando sudores fríos a los jefes del equipo 'papaya', mientras por detrás en la lucha por el tercer puesto Russell y Leclerc llegaban incluso a tocarse por la pura desesperación de ver cómo pasaba de ser candidato a victoria a quedarse fuera del podio cuando el de Mercedes le adelantó. Todas estas batallas beneficiaron a un Alonso que, desde la distancia —más de 30 segundos—, empezó a notar pequeñas gotas en su visera.

La carrera casi con un podio heredado para Alonso, ya que Piastri midió regular en la entrada a la primera curva y casi se lleva puesto a Norris. La sangre no llegó al río y al final el líder del Mundial, que se va de vacaciones como tal, acabó segundo detrás de Norris y por delante de Russell, que trincó otro podio para la buchaca. Dos posiciones por detrás, con un encendido Leclerc en medio, un Alonso que firmó su mejor resultado de la temporada. Se han ganado las vacaciones.

