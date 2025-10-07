Chloe Chambers deja su impronta con su bólido del Campos Racing en el podio de Singapur

Manuel Campos Martes, 7 de octubre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Campos Racing volvió a tener presencia en el podio de F1 Academy que este fin de semana despidió su sexta y penúltima cita de la temporada 2025 en el Marina Bay Street Circuit. Y la escudería de Alzira lo hizo mediante Chloe Chambers, la piloto norteamericana de Red Bull Ford Academy Programme, que acabó en tercera posición en la carrera del sábado.

La brasileña Rafaela Ferreira acabó en noveno lugar con su coche con los colores del Visa Cash App RB Academy en una carrera, la dominical, que vivió una complicada conclusión como consecuencia de la lluvia. Alisha Palmowski afrontó un fin de semana a contrapié después de chocar contra el muro en los entrenamientos del viernes, que obligaron a la británica del Red Bull Racing Academy Programme a la heroica desde el fondo de la parrilla en un circuito de notable complejidad para adelantar como el singapurense.

En los entrenamientos libres del viernes, fue precisamente Palmowski la más rápida de las pilotos de Campos Racing al marcar el tercer registro en la tabla de tiempos. Palmowski detuvo el cronómetro en un tiempo de 2m03.995s, a solamente 51 milésimas de la cabeza, y por delante de su compañera Chambers, cuarta con una vuelta de 2m04.460s.

Por la tarde, en la sesión de clasificación, todas las opciones de Palmowski se iban a evaporar cuando se fue contra el muro en la Curva 4, justo al inicio y antes de que hubiera firmado un tiempo de vuelta. Fue Chambers la que se puso primera con un registro de 2m03.761s a falta de seis minutos para el final. Los tiempos aún se rebajaron de cara a la parte final, ocupando a la postre Chambers el tercer lugar con un tiempo de 2m03.642s. El mejor tiempo de Ferreira, una vuelta de 2m05.324s, le iba a dejar en séptima línea de parrilla, mientras Palmowski arrancaría última en los dos días.

La carrera del sábado, programada a catorce vueltas y con una temperatura de más de 30ºC en ambiente y más de 53ºC sobre el asfalto, tenía a Chambers sexta en la parrilla con el top-8 invertido. Cuando se apagaron los semáforos, Chambers fue muy hábil en la gestión de la primera chicane, como lo demuestra que se situó cuarta al primer paso por la línea de meta. Tras la presencia del coche de seguridad en pista durante dos vueltas, se relanzó la carrera con Chambers luchando con Emma Felbermayr a brazo partido. Para entonces, Ferreira comenzó a experimentar algunas incidencias técnicas en su monoplaza, que hacían que éste se parara de manera inesperada y que al final forzó a la brasileña a dirigirse a los boxes y a abandonar. Palmowski, por su parte, remontaba a marchas forzadas llegando a marcar incluso la vuelta rápida y nuevo récord de la categoría en Singapur. Sin embargo, en el séptimo giro, Palmowski chocó en la frenada contra el muro y allí acabó de manera prematura su carrera. La segunda salida del safety car propició que, en la resalida, Chambers aprovechara de forma magnífica la ocasión para superar en la frenada de la curva 1 a Aurelia Nobels, situándose tercera. De ahí al final, Chambers se marchó tras Lia Block y Maya Weug, certificando el tercer escalón del podio en meta.

En la segunda carrera del domingo, prevista a la misma duración y con temperaturas algo más benignas en comparación al día precedente, Chambers se vio perjudicada saliendo por el lado menos efectivo de la parrilla. Es por ello que cayó a la cuarta posición, pues Ella Lloyd le arrebató la tercera plaza. De ahí en adelante, el cuarteto de cabeza que cerraba Chambers se escapó de sus perseguidoras. En apenas tres vueltas, Palmowski estaba ya a las puertas del top-ten, tras concretar varios adelantamientos de enorme nivel, mientras Ferreira rodaba en 16ª plaza. Sin embargo, en la vuelta 9 comenzaron a caer gotas sobre el asfalto que fueron in crescendo con el paso de los minutos. Palmowski fue la primera en entrar en boxes a montar neumáticos de lluvia, siguiéndole en la siguiente vuelta Chambers, entre otras. Sin embargo, la salida de pista de un monoplaza provocó la entrada del safety car, que relanzó la carrera a únicamente un giro del final y cuando ya no quedaba tiempo para remontar y extraer todo el partido a los neumáticos de lluvia. Es por eso que las pilotos que no pararon, entre las que estaban Ferreira que fue novena, se llevaron la mejor parte de la fortuna. Chambers acabó undécima y Palmowski 15ª.

Cuando únicamente resta una prueba para el final del campeonato, Chambers y Palmowski son cuarta y quinta de la clasificación general con 99 y 73 puntos respectivamente. Ferreira ocupa el 12º lugar con 15. Por equipos, Campos Racing marcha en tercer lugar con 187 puntos.

El campeonato echará el telón a la temporada los días 21 y 22 de noviembre en otro circuito urbano, en esta ocasión el de la ciudad que nunca duerme: Las Vegas Strip Circuit.

Chloe Chambers (piloto de Campos Racing en F1 Academy): «Ha sido un fin de semana con altibajos para mí. La clasificación fue positiva, logré mejorar bastante respecto a los entrenamientos libres. Terminar tercera en clasificación fue un buen resultado, suficiente para mantenerme en la lucha. En la carrera con parrilla invertida las cosas fueron bien: salí desde la sexta posición y terminé tercera, así que pude adelantar y pelear duro. Poco que decir sobre la carrera del domingo. Rodé cuarta durante la mayor parte, pero en las últimas vueltas empezó a llover. Tuvimos que probar algo distinto y fue muy difícil interpretar la situación. Me quedé justo detrás del coche de seguridad y no pude alcanzar al grupo para el reinicio, así que no había mucho que pudiéramos hacer. No fue la mejor manera de cerrar el fin de semana, pero el ritmo y la progresión fueron bastante buenos.»

Alisha Palmowski (piloto de Campos Racing en F1 Academy): «Fue un fin de semana muy duro para mí. Al final, cometí un error en la clasificación que condicionó todo el fin de semana. Ayer tuvimos muy mala suerte en la primera carrera: el ritmo era muy fuerte y había ganado unas nueve posiciones en las primeras seis vueltas, pero tuvimos un problema en la curva 9, un bache extraño en el circuito que me mandó contra el muro. Campos Racing hizo un enorme esfuerzo para reparar el coche, trabajando toda la noche. Los mecánicos estuvieron aquí hasta las 4 de la mañana para que pudiera salir a pista el domingo. Les agradezco muchísimo todo su trabajo. El ritmo fue bueno, pero ahora toca poner la mirada en Las Vegas.»

Rafaela Ferreira (piloto de Campos Racing en F1 Academy): «Después de muchos desafíos, ¡hemos terminado el fin de semana en los puntos! Fue una carrera caótica, pero cuando empezó a llover decidimos no parar, y esa decisión me ayudó a sumar algunos puntos. Tengo muchas ganas de llegar a Las Vegas y afrontar un nuevo fin de semana. Todos sabemos lo importante que es la sesión de clasificación, y entrar directamente en ella este fin de semana fue complicado. Tuvimos grandes problemas con el coche, pero teniendo en cuenta todo lo que pasó, al menos logramos llevarnos algunos puntos a casa. ¡Gracias a Campos Racing por todo el esfuerzo durante este fin de semana!»

