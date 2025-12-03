La valenciana con poder en la Fórmula 1
Carmen Jordá asumirá para la temporada 2026 el puesto de directora de Alpine en la F1 Academy y sueña con que las mujeres puedan instaurarse en la Fórmula 1
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:29
Carmen Jordá, nacida en Alcoy (28-5-1990), dejó su huella por distintos trazados de todo el mundo a lo largo de muchos años. La ... valenciana, con una familia plenamente implicada en el mundo del motor, llegó a competir en la categoría que antes se conocía como F3, una de las filiales de la máxima competición y por lo que pasaron algunos de los futuros campeones del mundo. Un deporte que parece destinado para hombres, pero donde Jordá trata de reivindicar que las mujeres también pueden tener su sitio, y además como las mejores.
Ya retirada de las pistas, al menos para asumir un volante, Carmen Jordá continúa su vínculo con el deporte de las cuatro ruedas. Hace escasos días se confirmó de manera oficial que ella será la nueva directora del Alpine F1 Academy a partir de la próxima temporada 2026. Esta competición se disputa paralelamente a las pruebas de la Fórmula 1 y está compuesta íntegramente por mujeres, incrementando su expectación.
Dada su veteranía en distintas categorías, la alcoyana está preparada para asumir este cargo en forma de un reto profesional. Así lo admitía en una entrevista concedida al Diario Marca, en la que decía que «tengo bastante experiencia y en esa parte puedo apoyar muchísimo tanto a Nina Gademan como al equipo».
Mientras tanto, su sueño aún es mayor. «Siempre era ver a mujeres competir contra mujeres y eso sobre todo lo apoyé muchísimo cuando estaba en Lotus y luego en Renault en mis años de Fórmula 1. Porque creo que es súper importante que, como pasa en todos los deportes, pase también aquí en Fórmula 1. Que las mujeres ganen un campeonato separado de los hombres», expresó Jordá.
Ahora, con esta recién inaugurada disciplina, poco a poco se plasma en esa meta que tanto han perseguido ellas y otras mujeres. «Es una realidad y yo lo he defendido siempre. Creo que es lo que nos merecemos las mujeres y por eso creo que Liberty y Susi Wolff están haciendo un trabajo excelente», sentenció.
