Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Jordá, durante el Gran Premio de Qatar. EP

La valenciana con poder en la Fórmula 1

Carmen Jordá asumirá para la temporada 2026 el puesto de directora de Alpine en la F1 Academy y sueña con que las mujeres puedan instaurarse en la Fórmula 1

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:29

Comenta

Carmen Jordá, nacida en Alcoy (28-5-1990), dejó su huella por distintos trazados de todo el mundo a lo largo de muchos años. La ... valenciana, con una familia plenamente implicada en el mundo del motor, llegó a competir en la categoría que antes se conocía como F3, una de las filiales de la máxima competición y por lo que pasaron algunos de los futuros campeones del mundo. Un deporte que parece destinado para hombres, pero donde Jordá trata de reivindicar que las mujeres también pueden tener su sitio, y además como las mejores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  4. 4 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  5. 5

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  6. 6

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  10. 10

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La valenciana con poder en la Fórmula 1

La valenciana con poder en la Fórmula 1