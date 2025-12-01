Km 100. Conquista tu sueño maratoniano

José Garay Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

A una semana de Maratón Valencia, estás en ese punto mágico y extraño donde el cuerpo empieza a bajar revoluciones, pero la mente, inevitablemente, se acelera. Es el momento en el que la emoción, la duda, la ilusión, el miedo y la motivación se mezclan. Constantemente aparece en tu mente la pasarela azul de los últimos metros maratonianos. Es el momento de hacer balance de todo lo que has tenido que superar para llegar a esta última semana. Has entrenado durante meses, sacrificado horas, despertado temprano cuando la ciudad aún dormía, has corrido con viento, frío, calor y cansancio. A falta de pocos días entramos en una fase mucho más importante de lo que parece. No por el entrenamiento físico, sino por la preparación mental. Es el momento de anclar la creencia, reforzar la confianza, sentir la seguridad y abrazar la determinación. Porque en un maratón, especialmente en Valencia, que es pura emoción, pura energía y puro corazón, las piernas te llevan, pero la mente te sostiene.

El estado de creencia: el motor interno

Creer. Esa palabra tan simple y tan poderosa. El estado de creencia es la base de todo lo que vas a vivir el día del maratón. Si crees que puedes, abres la posibilidad de lograrlo, si no crees, cierras la puerta antes de intentarlo. El maratón no solo es una prueba física de resistencia. Durante el paso de los kms tienes una conversación continua contigo mismo. Te vas a realizar muchas preguntas que algunas llegarán, a veces disfrazadas de cansancio, otras de dolor, otras de duda. Estas preguntas no indican debilidad. Al contrario, forman parte de la experiencia del corredor. Pero la diferencia entre quienes se rompen y quienes se levantan está en la respuesta que llevas dentro. Sin duda, ya tienes esa respuesta. La has construido con cada kilómetro, con cada entrenamiento, cada día en el que estabas cansado y aun así corriste. Has acumulado multitud de pruebas de que eres capaz. Has reunido argumentos sólidos para creer en ti. Y esta semana, tu tarea no es entrenar más fuerte, es convencerte, sin fisuras, que mereces llegar fuerte a la línea de salida. Porque un maratón se corre desde la creencia. Y el Maratón Valencia, con sus calles llenas de vida, con esos últimos metros sobre la alfombra azul, exige que llegues creyendo. Creyendo en tus piernas, en tu entrenamiento y, sobre todo, en tu historia.

La confianza: el puente entre lo que deseas y lo que vas a lograr

La confianza es ese puente invisible que conecta tu objetivo con tu realidad. Cuando confías en ti, corres distinto. Tu respiración se armoniza, tu zancada se siente firme, tu cuerpo responde. No significa ausencia de miedo, sino la certeza de que estás preparado. Has seguido un plan. Has hecho tiradas largas, has trabajado series, has fortalecido tu cuerpo, has aprendido a hidratarte, a alimentarte, a escuchar tus sensaciones. Has hecho lo que tenías que hacer. Ahora confía en ello. El maratón premia a quienes confían, porque una carrera tan larga tiene momentos de dudas inevitables. Pero quien confía no se derrumba cuando aparece un imprevisto: ajusta, respira, sigue. La confianza es saber que, aunque haya kilómetros difíciles, también habrá kilómetros extraordinarios. Que el sufrimiento pasa, pero la satisfacción queda. Que tus piernas saben hacer su trabajo aunque tu mente esté inquieta. Confía. No porque sea fácil, sino porque te lo has ganado.

La seguridad: la estabilidad emocional que sostiene cada paso

La seguridad no es soberbia. No es creerse invencible. Es saber exactamente dónde estás, con tus fortalezas y tus límites. Es ese sentimiento profundo de equilibrio, que te permite avanzar con calma cuando todo alrededor parece acelerado. A una semana del maratón, la seguridad se construye con acciones simples. Descansar bien, comer lo adecuado, reducir el volumen de entrenamiento, revisar tu estrategia, visualizar la carrera, preparar tu ropa y tu desayuno previo, estrategia de ritmos. Todo eso, aunque parezca rutinario, le envía un mensaje directo al cerebro: estoy listo, preparado y seguro. Cuando llegues al arco de salida en el puente de Monteolivete, sentirás una energía indescriptible: emoción, nervios, adrenalina. Pero debajo de todo eso, quiero que sientas seguridad. La seguridad de alguien que no improvisa, que no duda, que sabe lo que ha venido a hacer. Un corredor seguro no corre contra el maratón, corre con él. Lo respeta, lo escucha, y en esa relación encuentra equilibrio. La seguridad será tu ancla cuando los kilómetros avancen.

La determinación: la fuerza que te impulsa cuando las dudas aparezcan

Porque aparecerán. En el 28, en el 32, en el 38… cada persona tiene su propio muro. Pero la determinación es esa chispa que no se apaga. No importa cuántas veces tu mente diga «basta»: tu corazón, si está determinado, responde «una más». La determinación no surge el día de la carrera. Se construye con semanas, con renuncias, con constancia. Tú la has reforzado cada vez que priorizaste tu entrenamiento por encima de la comodidad. Y esa determinación será tu aliada cuando el cuerpo empiece a pedir tregua. En esos kilómetros duros, recuerda porqué empezaste. Recuerda quién eras al iniciar el plan, quién eres ahora, quién quieres ser cuando cruces la meta. La determinación es la memoria emocional de tu esfuerzo. Es la promesa que te hiciste y que vas a cumplir.

Maratón Valencia es rápida, sí. Pero lo más importante es que Valencia es emocional. Tiene ese algo especial que hace que cada corredor sienta que no está solo. Te va a acompañar la gente, las calles, los voluntarios, el ánimo, la música, la historia. Y cuando llegues a los últimos metros sobre la pasarela azul, sentirás algo que solo quienes han corrido este maratón pueden explicar: una mezcla de orgullo, alivio, emoción pura y una certeza absoluta de haber logrado algo grande. Esta semana solo necesitas tres cosas: creer, confiar y permanecer determinado. Tu cuerpo ya está preparado. Lo que marca la diferencia ahora es tu mente. Así que respira profundamente. Visualiza tu carrera. Abraza la ilusión. Despide la duda. Esta semana, cuídate. Descansa. Sonríe. Agradece lo que has construido. Y cuando llegue el día, sal a correr con toda tu energía. Con tus

piernas, con tu corazón, con tu historia… y con la certeza de que Valencia ya te espera.

Si la newsletter te sugiere una reflexión personal o quieres contarme tu historia y experiencia como corredor, estaré encantado de leerte. Puedes hacerlo en el siguiente correo electrónico: redaccion@lasprovinciasdigital.es

Si quieres seguir las entregas de 'Saltar el muro', suscríbete en este enlace o en el apartado 'Newsletters' de la web de LAS PROVINCIAS.

Reporta un error