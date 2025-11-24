Km 99. Tapering, preparando cuerpo y mente

José Garay Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Prepararse un maratón es un proceso largo, exigente y profundamente transformador. Durante meses, concretamente 16 semanas que tiene la planificación de maratón Valencia, el corredor está sometido a cargas altas de entrenamiento, acumulación de kilómetros y una intensidad física y mental que exige disciplina, constancia y una gestión cuidadosa del cuerpo. Sin embargo, existe una fase crucial que muchos corredores subestiman y que incluso algunos a pesar de su experiencia acaban descuidando: el tapering.Este término, ampliamente utilizado en el universo del corredor, hace referencia a la reducción progresiva del volumen de entrenamiento en las dos semanas previas a la competición. Su propósito principal es permitir que el organismo llegue al día del maratón en su punto óptimo de rendimiento.

Hablamos de sobrecompensación y a mi me gusta decir llegar al día de la competición con el estado de super forma.El tapering no es simplemente ampliar el descanso o hacer menos, sino que consiste en un proceso estratégico que busca maximizar la recuperación a la vez que se mantiene la forma física adquirida. Se trata de un arte tanto como una ciencia, porque requiere ajustar las cargas, el ritmo y las intensidades sin perder la tensión adecuada. Es un equilibrio complejo pero totalmente necesario. Su importancia es tan grande que, bien ejecutado, puede marcar la diferencia entre un maratón exitoso y una experiencia frustrante.Durante la fase de mayor volumen, el cuerpo del corredor acumula microlesiones musculares, fatiga neuromuscular y un estrés fisiológico significativo. El descanso en el tapering permite al organismo asimilar todo el trabajo realizado.

El error más frecuente entre corredores es creer que seguir acumulando kilómetros hasta el final les hará estar mejor preparados. En realidad, ocurre lo contrario: un cuerpo fatigado rinde menos, reacciona más lento y es más propenso a lesionarse. En cambio, al reducir las cargas, se favorece la recuperación de los sistemas muscular, articular y energético.Durante el tapering, muchos corredores experimentan la sensación de tener más energía, piernas más ligeras y un aumento en su capacidad de concentración. Esto es como consecuencia de la supercompensación. El cuerpo se regenera y se fortalece tras semanas de estímulo continuo. El descanso, lejos de ser un lujo, es una pieza vital para alcanzar el rendimiento óptimo. Más horas de descanso son menos segundos en el cronómetro final.

El tapering también es un período fundamental para visitar al fisio de confianza. En estos próximos días se equilibran tensiones, se relajan sobrecargas y se realiza una prevención estructural totalmente necesaria. Las sesiones de descarga muscular, masajes deportivos y técnicas suaves de liberación miofascial ayudan a que el cuerpo llegue al día del maratón con mayor movilidad, sin puntos de tensión dolorosos, de tal modo que se favorece una zancada más fluida. Ningún corredor quiere llegar a la semana del maratón con molestias, tirones o dolores sospechosos. El tapering es el momento en el que se consolida la integridad física. Disminuir el volumen ayuda a mantener la musculatura oxigenada, activa y preparada, mientras se minimiza el riesgo de sobrecargas. Los entrenamientos se vuelven más cortos, pero se conserva algo de intensidad para mantener la chispa.

El corredor debe vigilar cualquier señal: pinchazos, rigideces, inflamación o dolor persistente. Si algo aparece, es preferible actuar de inmediato: fisioterapia, frío local, estiramientos suaves o reducción adicional del entrenamiento. La meta principal del tapering es llegar al día del maratón sano.Una molestia mínima en condiciones normales puede transformarse en un problema importante después de correr durante horas.Prepararse para un maratón no es solo un desafío físico: implica una carga emocional profunda. Durante el tapering, muchos corredores experimentan ansiedad, dudas, incertidumbre. Esa sensación engañosa de estar perdiendo forma física. Aparecen pensamientos del tipo ¿estaré haciendo demasiado poco? o ¿y si me estoy desentrenado?.

Aquí es donde la paz mental cobra un valor enorme. Las semanas previas a un maratón deben enfocarse en reducir el estrés mental, consolidar la confianza y conectar con el propósito personal que llevó al corredor a enfrentarse a esta distancia. La visualización del recorrido, la repetición de mantras positivos, una actitud calmada y enfocada, también forman parte del entrenamiento invisible. Un estado emocional estable ayuda a regular mejor el sistema nervioso, favorece la recuperación y permite afrontar la competición con serenidad.Una preocupación habitual en la etapa de tapering es evitar enfermar. Después de semanas de esfuerzo, el sistema inmunológico puede estar debilitado, y un resfriado o una infección leve puede arruinar por completo la carrera.

Recuerdo en estos momentos varios ejemplos de corredores que después de una planificación excepcional, no pudieron tomar la salida porque la salud les abandonó en el último momento. Nos encontramos en un cambio estacional donde tenemos días de frío y otros más cálidos. Debes estar atento para llevar siempre la vestimenta adecuada. Cuida tu salud al máximo. Enfermar en estos días se puede convertir en un obstáculo insalvable, que puede dejarte fuera del asfalto.El maratón es una prueba que exige cuerpo, mente y espíritu. No basta con los kilómetros acumulados. Se necesita equilibrio, serenidad y una preparación integral. El tapering representa ese puente entre el esfuerzo y el rendimiento, entre la preparación y la ejecución. Descansar no es debilidad, es una estrategia.

Cuidarse no es un acto secundario, es parte esencial del éxito.Quien respeta el tapering llega a la línea de salida fuerte, sano, confiado y listo para afrontar los 42K con plenitud. Y es precisamente en esa armonía, física, mental y emocional donde se encuentra la verdadera magia del maratón.

Si la newsletter te sugiere una reflexión personal o quieres contarme tu historia y experiencia como corredor, estaré encantado de leerte. Puedes hacerlo en el siguiente correo electrónico: redaccion@lasprovinciasdigital.es.

Si quieres seguir las entregas de 'Saltar el muro', suscríbete en este enlace o en el apartado 'Newsletters' de la web de LAS PROVINCIAS.

Reporta un error