Aspar Travel: la primera agencia de viajes del mundo del motor

La nueva franquicia es fundada con la intención de ofrecer soluciones de movilidad a equipos y pilotos profesionales

Después de cuatro años de trabajo conjunto, Aspar Team y Úbico Sports han decidido dar un paso más: nace así Aspar Travel by Úbico Sports, la primera franquicia de gestión de movilidad deportiva del mundo del motor.

Esta nueva marca surge con una misión clara: ofrecer a otros equipos y profesionales del motor soluciones de movilidad más completas, personalizadas y humanas. Desde la planificación de los desplazamientos hasta la gestión integral de la experiencia en el Aspar Circuit, Aspar Travel by Úbico Sports busca que cada viaje sea tan ágil como inspirador.

«Queremos trasladar al mundo del motor nuestra forma de entender la movilidad: acompañar, facilitar y crear experiencias que realmente marquen la diferencia. Este proyecto es la evolución natural de una relación basada en la confianza y la pasión por hacer las cosas bien», explica Alberto Martínez Guerra, Director de Úbico Sports.

«Estamos muy contentos de poder anunciar este nuevo proyecto, Aspar Travel by Úbico Sports, nacido de las sinergias entre ambas compañías. Los desplazamientos son una parte muy importante en nuestro día a día, y gracias a la experiencia de unos y de otros podremos ofrecer soluciones de movilidad para equipos, patrocinadores y todos aquellos que quieran vivir experiencias de este tipo», declara Jorge Martínez «Aspar», CEO del Aspar Team.