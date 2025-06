El Aspar Team, a la caza de objetivos mayores en Mugello

La novena ronda de la temporada será un reto muy ilusionante para el CFMOTO Valresa Aspar Team. El Gran Premio de Italia llega en un ... momento muy dulce para Máximo Quiles, que luchó por la victoria hasta la línea de meta en el Gran Premio de Aragón, donde consiguió su segundo podio consecutivo al finalizar en segunda posición. El piloto español ha escalado posiciones en la clasificación general rápidamente y está mostrando un gran nivel pese a ser el piloto con menos experiencia en la categoría.

Quiles, que apenas ha disputado cuatro carreras, ya es octavo con 60 puntos y ha reducido a la mitad su distancia con respecto al segundo clasificado del Mundial en tan solo tres carreras: de afrontar la carrera de Francia a 76 puntos de Ángel Piqueras, a llegar a Italia a 37 puntos del valenciano. Además, ha recortado distancias en la pelea por el título de mejor debutante de Moto3, que en este momento lidera Álvaro Carpe, y ya está a una victoria de distancia de su paisano. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team está dispuesto a seguir dando pasos adelante en el mundial y ganando experiencia en un circuito en el que ha ganado carreras de la Red Bull Rookies Cup en 2022, 2023 y 2024.

Su compañero de equipo Dennis Foggia no finalizó la carrera de MotorLand Aragón de la forma esperada. El piloto italiano fue decimoquinto, un resultado que no reflejó el trabajo realizado durante el fin de semana ya que tuvo muy buenas sensaciones con la Moto3 pese a las altas temperaturas. Foggia disputará este fin de semana su gran premio de casa, un gran premio en el que brilló en 2021 para conseguir la victoria, lo que será una motivación extra para volver a luchar por las posiciones delanteras.

Ampliar Uno de los pilotos del Aspar Team, durante una batalla. ASPAR TEAM

El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team se mantiene en la decimotercera posición de la clasificación con 33 puntos. José Antonio Rueda se mantiene líder de la general pese a que en el pasado gran premio tan solo pudo ser octavo. Ángel Piqueras fue sexto en la carrera y pudo recortar mínimamente las distancias en la clasificación, donde ocupa la segunda posición con 97 puntos. El australiano Joel Kelso completa el top 3 con 86 puntos.

Máximo Quiles: «Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana en Mugello. Todavía no quiero ponerme ningún objetivo, quiero ver cómo me encuentro el viernes y en el cronometrado. En función de cómo nos veamos, me marcaré los objetivos, aunque quiero estar en el grupo delantero de carrera, creo que sería una buena meta. Después de estas cuatro carreras ya he cogido el ritmo en el mundial. Estoy súper ilusionado, me encuentro mejor, hemos dado un paso adelante y creo que podemos hacerlo bien después de los dos podios consecutivos. Sobre todo, quiero seguir divirtiéndome, porque es lo que estaba haciendo hasta ahora».

Dennis Foggia: «Este fin de semana llegamos a un circuito que me gusta mucho y donde he conseguido la victoria anteriormente. Después de una carrera difícil en Aragón quiero seguir luchando y dar un paso más. Es el gran premio de casa, así que seguro que la afición me da un extra de motivación».