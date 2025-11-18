Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
Toprak Razgatlioglu ofrece dulces turcos dentro del box del equipo Prima Pramac Yamaha. L. Bermejo

El agua desluce la jornada matinal de entrenamientos de MotoGP en Cheste

Los chubascos caídos este lunes sobre el trazado obligan a parar la sesión con el Safety Car y en las primeras horas sólo ruedan Viñales y Miller un total de cuatro vueltas. Unos 2.000 aficionados están en la tribuna

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Cheste

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

Este martes luce un sol espectacular en Cheste pero los chubascos caídos en la tarde del lunes han jugado una mala pasada a los 2.000 aficionados que han asistido a la jornada matinal de entrenamientos de MotoGP, que comenzaron a las 10 de la mañana y continuarán hasta las 17 horas. El agua acumulada en algunas zonas del trazado ha obligado a sacar el Safety Car 12:15 para secar la pista en algunos tramos (se han utilizado entre otras herramientas sopladoras) para que el trabajo pueda acumularse en la jornada de la tarde. Pilotos como Pedro Acosta han decidido no probar nada hasta ese momento.

Esa circunstancia ha motivado que sólo hayan sido dos pilotos los que hayan salido a pista con sus nuevas monturas para la temporada 2026 en la jornada matinal de la sesión; Jack Miller con un vuelta y Maverick Viñales con dos. El público se ha entretenido jaleando desde la distancia, en lo alto de las gradas de tribuna que están encima de la zona del Pit Lena, a leyendas como Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa mientras que Acosta ha accedido a la insistente petición de una familia para que firmara una gorra a un niño. Este grupo de aficionados no han dudado en lanzarle una cuerda y un rotulador para que la firmara, la enganchara y pudiera llegar a su destino.

La anécdota de la jornada la ha protagonizado uno de los que apuntan a ser grandes animadores de la próxima temporada, al menos por la expectativa que rodea su salto de Superbikes al Mundial de MotoGP. El turco Toprak Razgatlioglu ha centrado todos los focos cuando ha llegado al box de Prima Pramac Yamaha y aunque aún no ha probado su nuevo cadenado con el dorsal número 7 ya luciendo en el frontal de su moto, la M1, ha querido obsequiar a los mecánicos y miembros de su nuevo equipo con un surtido de los tradicionales dulces turcos para que el desayuno fuera más sabroso. Para la jornada de la tarde, el estreno del turco, de Diego Moreira por primera vez montado a una MotoGP tras ganar el Mundial de Moto2, o de Álex Marquez que también estrenará su nueva moto en Cheste serán alguno de los alicientes para los aficionados.

