Representación del Club de Lluita Camp de Morvedre. LP

El Velódromo Luis Puig de Valencia acoge la Europe Cup BJJ 2025

El mejor Brazilian Jiu-Jitsu del continente se dio cita este fin de semana en las instalaciones valencianas

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:46

El fin de semana se cerró de excelente manera en lo relacionado con el Brazilian Jiu-Jitsu (conocido como 'BJJ' o lucha grappling), ya que el Velódromo Luis Puig de Valencia acogió la Europe Cup BJJ 2025, con la participación de tres deportistas del Club de Lluita Camp de Morvedre en distintas categorías el sábado, y con tres deportistas este domingo. En total, la competición contó con 427 clubes y 1758 inscritos.

Habría que resaltar a Claudia Noguera, que terminó segunda en el Top Ranking Juvenil Girls GI & NO GI, con 639 puntos y, el Club de Lluita Camp de Morvedre con los mismos puntos en la posición 19 de 138 clubes. También Begoña Puchol-Quixa, que consiguió dos medallas (oro y bronce) ya que al poder participar en dos modalidades, aumentó el podio. La cosecha de medallas para el club valenciano fue de tres oros, tres platas y tres bronces. El equipo fue asistido por el entrenador Laurent Montserret y el mestre David Salas. La próxima competición será el Campeonato de España por Autonomías en luchas olímpicas, el próximo 15 de noviembre en La Nucía.

