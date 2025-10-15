El valenciano Álex Ramiro, campeón de España de halterofilia sub-15 Su compañero Axl Roda quedó subcampeón, mientras que los equipos femenino y masculino de la Comunitat quedan también en primera posición

El pasado 4 de octubre se celebró en el Pabellón de Deportes de Cullera el Campeonato de España de halterofilia sub-15. Los cuatro participantes del Club Halterofilia de Alzira fueron Mireia Pérez, Sara Alonso, Axl Roda y Álex Ramiro, siendo este último el más destacado, a pesar de que fue el primero en competir. El joven valenciano arrasó proclamándose campeón de España en las tres modalidades, en arrancada con un levantamiento de 66 kilos, dos tiempos 84 kilos y un total olímpico de 154 kilos.

Con tan solo catorce años de edad, Álex participó en la categoría de 52 kilos de peso corporal y es el actual campeón de España sub-15 de halterofilia. Su compañero Axl Roda fue subcampeón, mejorando sus marcas personales con 68 kilos en arrancada, 82 kilos en dos tiempos y un total olímpico de 150 kilos, ganando así tres medallas de plata.

El equipo femenino del Alzira contó con la presencia de Mireia Pérez Calatayud, que participó en la categoría de 53 kilos de peso corporal, superando su marca personal y obteniendo el sexto lugar en el total olímpico con los levantamientos de 47 kilos en arrancada, 60 kilos en dos tiempos y 107 kilos. Sara Alonso, la más pequeña del equipo con tan solo doce años de edad, debutó obteniendo el décimo lugar con los levantamientos 40 kilos en arrancada, 45 kilos en dos tiempos y 85 kilos en el total olímpico.

Con la suma de todos los deportistas valencianos y en la que fue importante la participación de los alzireños, la Comunitat ganó el título de campeones de España por Federaciones, tanto el masculino como el femenino sub-15 de halterofilia. El equipo técnico compuesto por Antonio Gordó, Héctor Lapo, Joan Marco, Estefania Juan y Mónica Carrió están mostrando con estos resultados y el gran trabajo que realizan cada día con el deporte de base. Eduardo Bernia representó al club en calidad de juez nacional de primera.

