Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
Unas pesas de halterofilia, en una imagen de archivo. LP

El valenciano Álex Ramiro, campeón de España de halterofilia sub-15

Su compañero Axl Roda quedó subcampeón, mientras que los equipos femenino y masculino de la Comunitat quedan también en primera posición

Redacción Deportes

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:20

Comenta

El pasado 4 de octubre se celebró en el Pabellón de Deportes de Cullera el Campeonato de España de halterofilia sub-15. Los cuatro participantes del Club Halterofilia de Alzira fueron Mireia Pérez, Sara Alonso, Axl Roda y Álex Ramiro, siendo este último el más destacado, a pesar de que fue el primero en competir. El joven valenciano arrasó proclamándose campeón de España en las tres modalidades, en arrancada con un levantamiento de 66 kilos, dos tiempos 84 kilos y un total olímpico de 154 kilos.

Con tan solo catorce años de edad, Álex participó en la categoría de 52 kilos de peso corporal y es el actual campeón de España sub-15 de halterofilia. Su compañero Axl Roda fue subcampeón, mejorando sus marcas personales con 68 kilos en arrancada, 82 kilos en dos tiempos y un total olímpico de 150 kilos, ganando así tres medallas de plata.

El equipo femenino del Alzira contó con la presencia de Mireia Pérez Calatayud, que participó en la categoría de 53 kilos de peso corporal, superando su marca personal y obteniendo el sexto lugar en el total olímpico con los levantamientos de 47 kilos en arrancada, 60 kilos en dos tiempos y 107 kilos. Sara Alonso, la más pequeña del equipo con tan solo doce años de edad, debutó obteniendo el décimo lugar con los levantamientos 40 kilos en arrancada, 45 kilos en dos tiempos y 85 kilos en el total olímpico.

Con la suma de todos los deportistas valencianos y en la que fue importante la participación de los alzireños, la Comunitat ganó el título de campeones de España por Federaciones, tanto el masculino como el femenino sub-15 de halterofilia. El equipo técnico compuesto por Antonio Gordó, Héctor Lapo, Joan Marco, Estefania Juan y Mónica Carrió están mostrando con estos resultados y el gran trabajo que realizan cada día con el deporte de base. Eduardo Bernia representó al club en calidad de juez nacional de primera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  3. 3

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  4. 4 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  7. 7 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  8. 8 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  9. 9

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  10. 10 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El valenciano Álex Ramiro, campeón de España de halterofilia sub-15

El valenciano Álex Ramiro, campeón de España de halterofilia sub-15