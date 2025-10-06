El Valencia CH supera al RGC Covadonga (0-3) y se mantiene cerca del liderato La cuarta jornada de la División de Honor B dejó un solo triunfo para los equipos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana

Manuel Campos Lunes, 6 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

La cuarta jornada de la División de Honor B tan solo ha registrado un único triunfo para los 7 equipos representantes del hockey valenciano. Ha sido el Valencia CH el encargado de sumar los tres puntos para mantenerse en la parte alta del Grupo 2 de la DHBF, presentando así sus credencial para volver a luchar por el ascenso.

En la categoría femenina, el Grupo 1 registró el empate sin goles entre el Sanse Complutense y el CD Giner de los Ríos, y la derrota 2 a 1 del Xaloc en su visita al Málaga Rincón de la Victoria (con gol de Valentina Fiege). Ambos equipos se ubican en los últimos puestos de la clasificación de su grupo, respectivamente.

En el Grupo 2, la Universitat d'Alacant-San Vicente empató 0 a 0 en su visita al CH San Fernando mientras que el Valencia CH superó a domicilio al RGC Covadonga por 0 a 3. Martina Santos, Micaela Morales y Cristina Caro marcaron los goles blanquinegros que mantienen a su equipo en el segundo puesto liguero.

El Carpesa empata y sigue líder

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente cayó 0 a 6 en casa ante la Real Sociedad 1927 y sigue en la sexta posición. En el Grupo 2, por su parte, el Carpesa igualó 2 a 2 ante el Club Egara en un disputado partido con un doblete de Roberto Bayarri que mantiene a su equipo líder de la clasificación.

Finalmente, el CD Giner de los Ríos perdió 0 a 3 en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró y se ubica en la sexta posición de su grupo.