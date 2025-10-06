Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO
Una acción del partido del Valencia CH. LP

El Valencia CH supera al RGC Covadonga (0-3) y se mantiene cerca del liderato

La cuarta jornada de la División de Honor B dejó un solo triunfo para los equipos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana

Manuel Campos

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:28

Comenta

La cuarta jornada de la División de Honor B tan solo ha registrado un único triunfo para los 7 equipos representantes del hockey valenciano. Ha sido el Valencia CH el encargado de sumar los tres puntos para mantenerse en la parte alta del Grupo 2 de la DHBF, presentando así sus credencial para volver a luchar por el ascenso.

En la categoría femenina, el Grupo 1 registró el empate sin goles entre el Sanse Complutense y el CD Giner de los Ríos, y la derrota 2 a 1 del Xaloc en su visita al Málaga Rincón de la Victoria (con gol de Valentina Fiege). Ambos equipos se ubican en los últimos puestos de la clasificación de su grupo, respectivamente.

En el Grupo 2, la Universitat d'Alacant-San Vicente empató 0 a 0 en su visita al CH San Fernando mientras que el Valencia CH superó a domicilio al RGC Covadonga por 0 a 3. Martina Santos, Micaela Morales y Cristina Caro marcaron los goles blanquinegros que mantienen a su equipo en el segundo puesto liguero.

El Carpesa empata y sigue líder

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente cayó 0 a 6 en casa ante la Real Sociedad 1927 y sigue en la sexta posición. En el Grupo 2, por su parte, el Carpesa igualó 2 a 2 ante el Club Egara en un disputado partido con un doblete de Roberto Bayarri que mantiene a su equipo líder de la clasificación.

Finalmente, el CD Giner de los Ríos perdió 0 a 3 en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró y se ubica en la sexta posición de su grupo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  5. 5

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia CH supera al RGC Covadonga (0-3) y se mantiene cerca del liderato

El Valencia CH supera al RGC Covadonga (0-3) y se mantiene cerca del liderato