Sergio García, el foco para el golf de competición

Sergio García es sin duda el mejor jugador de golf de la Comunitat Valenciana porque también es una de las grandes leyendas de nuestro deporte. ... Esta afirmación la acredita un extenso palmarés donde como principal hito luce el Masters de Augusta de 2017. Aquella edición rompió su maleficio con los grandes y se convirtió en el tercer español en lucir la emblemática chaqueta verde, tras Seve Ballesteros y José María Olazabal. Posteriormente, en 2023, se sumaría a este selecto club Jon Rahm. A esto hay que añadir sus seis Ryder Cup conquistadas con Europa.

Esta aventura en el golf profesional, que todavía sigue en marcha, comenzó cuando Sergio García sólo tenía tres años y tutelado por su padre, Víctor García. El jugador de Borriol fue apodado 'El Niño' por su precocidad en irrumpir en el golf de élite. La estrategia familiar, por lo tanto, no fue nada mal y la decisión del deportista fue en un momento dado replicarla para la búsqueda de nuevos talentos.

Hace años que Sergio García adquirió el campo que hay en término de su Borriol natal. Es el cuartel general de su Club de Campo del Mediterráneo, que acoge uno de los dos proyectos de tecnificación de este deporte en la Comunitat. Confió el proyecto en su padre, su mentor, ya que por razones obvias el deportista pasa poco por la provincia de Castellón.

El club además participa en competiciones nacionales. Por eso captó a Josele Ballester y a las hermanas Tejedo, Carla y Rocío. El otro diamante en bruto que se está puliendo en la provincia de Castellón es Carla Bernat. Se trata de jugadores jóvenes que normalmente, antes de saltar al profesionalismo, pasan por Estados Unidos para acabar su formación.

Para todos estos deportistas, Sergio García es un faro y no sólo como ejemplo: por su experiencia y la de su padre, en Borriol se dan los pasos necesarios para que los golfistas puedan pulir su talento. En esta modalidad, las provincias de Castellón y Valencia están más centradas en la competición y, en general, los campos de Alicante tienen más vocación comercial con el turismo.

En los últimos años se está apostando por la escuela de Elche, que está tutelada por la Federación Valenciana. El trabajo está dando sus frutos en las personas de Raúl Gómez y Martina Navarro, que posiblemente no tarden en hacer las maletas para seguir con su formación en Estados Unidos.

Los dos últimos talentos de la Comunitat en alcanzar el profesionalismo son castellonenses, y ambos han pasado por el proyecto que regentan Sergio García y su familia en Borriol. Carla Tejedo concluyó la pasada temporada del Epson Tour como la 14 del ranking Race For the Card, lo que le otorgó la tarjeta para debutar como profesional en el LPGA de 2026. Josele Ballester es profesional desde 2025, cuando firmó con el Sergio García's Fireballs GC para jugar la LIV Golf League.