El Masters de Augusta de 2027 es el mayor éxito de Sergio García. AFP
RINCONES DE LA COMUNITAT DE L'ESPORT

Sergio García, el foco para el golf de competición

Josele Ballester y Carla Tejedo, los nuevos referentes con su reciente salto al profesionalismo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:43

Sergio García es sin duda el mejor jugador de golf de la Comunitat Valenciana porque también es una de las grandes leyendas de nuestro deporte. ... Esta afirmación la acredita un extenso palmarés donde como principal hito luce el Masters de Augusta de 2017. Aquella edición rompió su maleficio con los grandes y se convirtió en el tercer español en lucir la emblemática chaqueta verde, tras Seve Ballesteros y José María Olazabal. Posteriormente, en 2023, se sumaría a este selecto club Jon Rahm. A esto hay que añadir sus seis Ryder Cup conquistadas con Europa.

