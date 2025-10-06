Carla Tejedo hace historia y jugará en el LPGA Tour en 2026 La jugadora de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana disputará la máxima competición de esta modalidad a nivel mundial

Manuel Campos Lunes, 6 de octubre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Carla Tejedo Mulet, jugadora de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, ha conseguido uno de los mayores logros de su prometedora carrera: su clasificación para el LPGA Tour 2026, la máxima competición del golf femenino a nivel mundial.

Tejedo finalizó la temporada del Epson Tour 2025 en el puesto 14 del ranking Race for the Card, acumulando 994.016 puntos, lo que le otorga oficialmente su tarjeta para debutar como profesional en el LPGA.

Este hito la convierte en una de las 15 jugadoras que se gradúan este año del Epson Tour, el circuito de desarrollo oficial del LPGA, y que han logrado su plaza en la élite del golf mundial gracias a su rendimiento constante durante toda la temporada.

Visiblemente emocionada tras asegurar su plaza, Carla afirmó: «No pensé que esta semana iba a ser tan tensa. Todo ha valido la pena. He trabajado mucho, he hecho muchos sacrificios. No he estado en casa desde febrero. No he visto a mi familia y no he hecho otra cosa que jugar al golf durante nueve meses, pero ha valido la pena».