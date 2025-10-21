Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rubén Lafuente recibe su premio junto a las autoridades de la competición LP

Rubén Lafuente, nuevo campeón de Profesionales de la Comunidad Valenciana

R.D.

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 18:18

Mediterráneo Golf ha sido el escenario del Campeonato de Profesionales de la Comunitat Valenciana 2025, una cita clave en el calendario regional que ha reunido a 36 jugadores en dos intensas jornadas de competición bajo la modalidad stroke play (juego por golpes).

El título de campeón autonómico ha recaído en Rubén Lafuente (RCG Manises), que recién se estrenó como jugador profesional, quien ha demostrado un gran nivel de consistencia y precisión a lo largo del torneo. Lafuente firmó un total de 136 golpes en las dos vueltas de 18 hoyos, lo que le ha valido para alzarse con la victoria y convertirse en nuevo Campeón de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el Subcampeonato ha sido para Alfonso Buendía, que finalizó con 139 golpes, a tan solo tres impactos del líder. Ambos jugadores destacaron en un campo que, gracias al excelente trabajo del equipo de mantenimiento de Mediterráneo Golf, se presentó en condiciones óptimas para la alta competición.

El campeonato, organizado por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, ha vuelto a poner en valor el talento de los profesionales de la región, en un formato competitivo que premia la regularidad y la fortaleza mental a lo largo de 36 exigentes hoyos.

Desde la FGCV han agradecido la colaboración del club sede, el apoyo institucional y, sobre todo, la implicación de los profesionales, cuya participación y nivel competitivo han contribuido a elevar el prestigio de esta cita anual.

Con esta victoria, Rubén Lafuente escribe su nombre en el palmarés del golf profesional de la Comunidad Valenciana, en una edición que será recordada por la calidad del juego, la emoción hasta el último hoyo y la magnífica organización.

