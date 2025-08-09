Renovación triple del Léleman Conqueridor

Pablo Lara Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 18:51 Comenta Compartir

El Léleman Conqueridor Valencia ha cerrado el apartado de renovaciones con creces. Después de conseguir la temporada pasada el mejor rendimiento de la historia del club, al conseguir la clasificación europea tras caer en semifinales del playoffs de Superliga ante Grupo Herce Soria por 3-1. Con el objetivo de seguir batiendo récords en la presente campaña que comienza, los valencianos han conseguido mantener en plantilla a tres de sus jugadores:Rodrigo de Melo 'Pernambuco', Nacho Huerta y Luis Serrano continuarán defendiendo la camiseta del Léleman durante el próximo curso.

La estrella brasileña fue la principal inversión del club la temporada anterior. Pernambuco aterrizó en Valencia lastrado por una larga lesión, de la que se consiguió recuperar y alcanzar su máximo nivel dando así un salto cualitativo a la plantilla. «El año pasado venía de una lesión complicada y me perdí las primeras jornadas. Fui entrando al equipo poco a poco para no recaer y ahora afronto esta nueva temporada muy ilusionado. Quiero ayudar al equipo desde el inicio y vamos a tratar de hacer otra gran temporada para la historia». Una pieza esencial que amplia su estancia en la ciudad y con la que busca reforzar la idea del proyecto en busca de nuevos éxitos.

Pero quien mejor conoce la historia del club es Nacho Huerta. El 10 es uno de los pilares fijos durante los últimos años del equipo, y partícipe de la gran temporada anterior no quería ausentarse en la participación europea del club. «Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo. Estoy muy ilusionado del reto que tenemos de dejar a Valencia en lo más alto de la CEV Challenge Cup y de poder jugar en mi ciudad al deporte que me apasiona. Para mí es todo un sueño y poder vivirlo en casa con mi gente... no tengo palabras para describirlo. Estoy muy agradecido de firmar un año más y tengo muchas ganas de que empiece todo».

La última gran noticia del día en cuanto a las renovaciones es la continuidad de Luis Vidal Serrano. El central cubano es clave en los momentos decisivos y su ampliación de contrato es una clara apuesta por competir todas las competiciones. «Estoy muy agradecido por continuar un año más en el Léleman Conqueridor. Sabemos que el nivel de la Superliga cada vez es mayor y para repetir un resultado como el año pasado tendremos que estar concentrados desde la primera jornada. Va a ser difícil, pero tenemos un gran equipo y ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo».

Con estas tres últimas renovaciones, el equipo presidido por Manolo Clemente encara la temporada 2025/2026 con diez jugadores que han sido esenciales en el crecimiento del club. La plantilla solo ha tenido que lamentar tres bajas: la salida de Vicente Monfort y las bajas de Javi Jarque y Fernando Mengod al equipo de Superliga 2. Tres jugadores que tratarán de cubrir con la llegada de un central y un colocado experimentados tanto en competición nacional como internacional. Pendientes de estas dos altas, el Léleman Conqueridor también aprovechará las irrupciones en la cantera para hacerles partícipes del primer equipo y debutar en la máxima competición del vóley español.