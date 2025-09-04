Polina Berezina dice adiós al equipo nacional tras 12 años

Polina ha anunciado este jueves su retirada del equipo nacional tras más de una década defendiendo los colores de España en la élite de la ... gimnasia. Un recorrido que comenzó en 2013 y que culminó en 2024 con la consecución de su gran sueño: competir en unos Juegos Olímpicos. «Cumplí mi mayor sueño: estar en unos Juegos Olímpicos. Detrás de esa plaza conseguida en el Mundial de Valencia hay miles de horas de entrenamientos, días de dolor, lágrimas y noches de incertidumbre. Hoy me despido agradecida y orgullosa de haber demostrado que los sueños, incluso los más imposibles, están para cumplirse», afirmó la gimnasta.

El camino de Polina ha estado marcado por el esfuerzo, la constancia y la superación. A lo largo de estos 12 años ha vivido momentos únicos junto a sus compañeras, entrenadoras y la afición española, a quienes agradece el apoyo incondicional recibido en cada competición. Tras los Juegos de París, la deportista decidió hacer una pausa para reencontrarse consigo misma y escuchar lo que sentía: «Estos meses no han sido fáciles. Mi cuerpo quería seguir, pero mi mente necesitaba parar. Entendí que este era el momento de cerrar esta etapa».

Polina también ha querido reconocer el papel fundamental de su familia, amigas y prometido, cuyo apoyo ha sido clave en cada paso de su trayectoria. Aunque todavía no sabe si este es un adiós definitivo a la alta competición, la gimnasta asegura estar ilusionada con nuevos proyectos personales y profesionales, siempre con la valentía de priorizarse: «Hoy estoy sanando, recuperando la ilusión y mirando al futuro con esperanza«. Con esta despedida, Polina cierra un capítulo inolvidable en la historia de la gimnasia española, llevando consigo la fuerza de aquella niña que soñaba con volar con un aparato en sus manos. La gimnasta deja un palmarés con la participación en 7 Mundiales7 Europeos, 9 títulos de Campeona de España, Top 8 de Europa y del Mundo, Bronce por equipos en el Mundial 2022 y la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.