Urgente Sanidad pospone sin fecha la atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
Polina Berezina, durante una prueba. lp

Polina Berezina dice adiós al equipo nacional tras 12 años

La gimnasta anuncia su retirada de las competiciones con España: «Cumplí mi mayor sueño tras el Mundial de Valencia que era estar en unos Juegos Olímpicos»

R. D.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:02

Polina ha anunciado este jueves su retirada del equipo nacional tras más de una década defendiendo los colores de España en la élite de la ... gimnasia. Un recorrido que comenzó en 2013 y que culminó en 2024 con la consecución de su gran sueño: competir en unos Juegos Olímpicos. «Cumplí mi mayor sueño: estar en unos Juegos Olímpicos. Detrás de esa plaza conseguida en el Mundial de Valencia hay miles de horas de entrenamientos, días de dolor, lágrimas y noches de incertidumbre. Hoy me despido agradecida y orgullosa de haber demostrado que los sueños, incluso los más imposibles, están para cumplirse», afirmó la gimnasta.

