El PIAAM Paiporta, campeón por equipos del Open Internacional de Mallorca

El taekwondo valenciano sigue sumando éxitos y más específicamente el de Paiporta, una de las localidades más afectadas hace un año por la terrible dana y que se ha levantado con orgullo, tal y como se demostró este fin de semana en el Open Internacional de Mallorca 2025.

El equipo del Club Deportivo PIAAM Paiporta se proclamó campeón por equipos masculino, gracias a sumar un total de once medallas durante el transcurso del campeonato. Tres medallas de oro, cuatro de plata y otros cuatro metales de bronce fueron el balance general que hizo que el club paiportino de taekwondo saliese como campeón general del Open Internacional de Mallorca.

En categoría precadete, Maximiliano Noguera se colgó la medalla de oro en el peso de -44 kilos, mientras que su compañero Timur Hrusha se colgó la plata en la categoría de -48 kilos, en la que el tercer escalón del podio y el bronce fue para Óscar Murcia. En la categoría cadete fue donde más arrasó el Club Deportivo PIAAM Paiporta, con hasta seis metales. El oro de Mohamed Ouadi en -45 kilos fue acompañado por las tres platas de Rodrigo Ruiz (-57 kilos), Pau Revert (-53 kilos) y Ángel Simón (+65 kilos). Carla Mari fue bronce en -47 kilos y Astrid Guerrero también quedó tercera en -55 kilos.

Finalmente, en la categoría júnior, fue Iván Lysenko el gran protagonista, ganando la medalla de oro en los +78 kilos. Su compañera Nerea Portillo fue bronce en categoría sénior de -55 kilos, redondeando así una gran actuación del Club Deportivo PIAAM Paiporta. El cuerpo técnico del club valenciano estuvo formado por Ángela Oliver y Pablo Ibáñez. «Seguimos sumando, cogiendo fuerza y rodaje para próximos eventos. Felicitar el grandísimo trabajo del equipo y su espectacular progresión, como no, agradecer a los papis y mamis que han apoyado y ayudado en todo lo que han podido, desde casa y en el pabellón. ¡Sois los mejores!», dice el mensaje del Club Deportivo PIAAM Paiporta en sus redes sociales.

