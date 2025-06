Once regatas parten desde Valencia a Ibiza en la primera prueba del Trofeo SM La Reina

Un reto exigente física y mentalmente. Una apuesta firme estratégica y de gestión de una ruta larga. Once barcos partieron este viernes desde el campo ... de regatas Manel Casanova en aguas de Valencia rumbo a Ibiza, entrando en liza por la victoria de la prueba Offshore ORC A2 del 'XXVI Trofeo SM la Reina - XXXVII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui', regata emblema del Real Club Náutico de Valencia. Por delante, un recorrido de 161 millas rumbo al pequeño archipiélago de las Bledas por estribor, siguiendo hacia Es Vedrá y regresando hacia Valencia.

Las embarcaciones que afrontan esta prueba con Reti, de Xavier Santamaría; M10 ZAS C&R, de los hermanos Francés; Tortooga, de Rafa Ruiz; O'Marylou, de Jesús de Miguel; Jambo Mar sin plástico, de Julio Sánchez; Va de bo, de Joaquín Pérez; Vikingo, de Antonio Picot; Entropía No, de Pablo Aleixandre; Croswind, de Vicente Iranzo; Pampero of Down, de Rodrigo Quesada; y OUI, de Toni Garcés. La salida desde Valencia fue con unas condiciones de viento entablado de 7-8 nudos de Levante.

Una prueba dura, a dos, sin descanso, un reto mayúsculo sin duda para los regatistas en este preámbulo del Trofeo SM La Reina, siendo igualmente puntuable para el Circuito Mediterráneo de vela. Una regata offshore que significará una inversión de tiempo, teniendo también en cuenta el patrón de vientos, de al menos 25-26 horas para los primeros en regresar a Valencia. La flota específica de esta prueba habrá completado el recorrido en su totalidad el domingo.

«Este tipo de regata forma parte del Circuito Mediterráneo. Ya la ha hecho el PalmaVela y el Godó, y ahora la última prueba es en la Reina. Es un tipo de regata más intrépida, más en guardia, no descansas, dura muchas horas… Los últimos barcos llegarán el domingo. Ya el lunes estaremos con los últimos preparativos para poner todo a punto y recibiendo las unidades que competirán del 4 al 6 de julio en las pruebas Inshore», explica el director deportivo del RCNV, Pedro Quiroga.

Incluidas estas once unidades de la prueba Offshore ORC A2 del 'XXVI Trofeo SM la Reina - XXXVII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui', la flota total inscrita es 112 unidades, representando a un total de diez países. Son los casos de España, Italia, Alemania, Reino Unido, República Checa, Países Bajos, Suiza, Montenegro, Turquía, Emiratos Árabes y Argentina. Una vez se cierren las tripulaciones de cada embarcación, se estima la participación global de un millar de regatistas.

Ampliar Dos veleros en plena acción. RCNV

Del 4 al 6 de julio será momento de las pruebas Inshore, donde las clases ORC y J80 realizarán recorridos barlovento-sotavento, mientras que la clase promoción realizará recorridos costeros, la clase Open combinará tanto costeros como Barlovento-sotavento. En cuanto a número de inscritos, ORC0-Mercedes Valdisa cuenta con ocho potentes barcos, ORC1-Varadero Valencia con once rápidas embarcaciones entre las que predominan Swan 45, Swan 42 y DK46, ORC2-MSC será la más numerosa con 19 embarcaciones, 13 en ORC3-Energy Nautic Services, 8 en ORC4-Occident, 15 en ORC Open-Sportnautic, 11 en Promoción y 9 MONOTIPOS J80 - Royal Blis.