Nurmagomedov amenaza con abandonar la UFC después de la trifulca con McGregor Khabib Nurmagomedov en un acto en su honor en Daguestán tras derrotar a McGregor. / Reuters 'El Águila' advierte al director de la organización, Dana White, de que se olvide también de él si decide despedir a un miembro de su equipo LAS PROVINCIAS Jueves, 11 octubre 2018, 18:16

El combate entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor acabó en batalla campal. El ruso saltó del octágono hacia el público una vez había destrozado al irlandés con una llave de cuello. Lo hizo para saldar cuentas pendientes con un miembro del equipo de su rival. El resultado de esa descerebrada acción fue una trifulca de dimensiones épicas que nunca antes se había visto en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tras el bochornoso espectáculo brindado por parte de ambos bandos, la organización dejó en 'stand by' la entrega del cinturón de campeón del peso ligero y el consiguiente premio económico al de Daguestán pese a que el luchador pidió públicamente perdón por lo sucedido minutos después del combate en una rueda de prensa.

En esa comparecencia el ruso también intentó justificar su violenta reacción. Argumentó que todo se originó por la campaña en su contra, permitida por parte de la UFC, que había hecho McGregor en su contra vertiendo todo tipo de declaraciones ofensivas hacia su persona, familia, religión y país. E incluso, rememoró que el mediático irlandés llegó a destrozar un autobús del equipo de Khabib hiriendo a varios de sus integrantes.

Cinco días más tarde de la histórica pelea y vistas las medidas que ha tomado y piensa tomar con él y los suyos la UFC, Nurmagomedov ha decidido mandar un mensaje a través de Instagram al presidente de la organización, Dana White. En el mismo le amenaza con abandonar la competición su decide sancionar a uno de sus compañeros de equipo: «Si decides despedirlo, debes saber que también me perderás a mí. Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia y yo iré hasta el final por mi hermano. Si aún así decides despedirlo, no olvides enviarme mi contrato roto, de lo contrario lo romperé yo mismo».

Este es el mensaje completo traducido que publicó el luchador en la red social:

«¿Por qué no despediste a nadie cuando su equipo -el de McGregor- atacó el autobús e hirió a un par de personas? Podrían haber matado a alguien allí, ¿por qué nadie dice nada sobre insultar a mi patria, religión, nación y familia?

¿Por qué tienes que castigar a mi equipo, cuando ambos equipos se pelearon?. Si dices que yo lo empecé, entonces no estoy de acuerdo, terminé lo que él había empezado. En cualquier caso, castígame, Zubaira Tukhugov -un miembro de su equipo de lucha- no tiene nada que ver con eso.

Si crees que voy a guardar silencio, entonces te equivocas. Cancelaste la pelea de Zubaira y quieres despedirlo sólo porque golpeó a Conor. Pero no olvides que fue Conor quien golpeó a mi otro Hermano PRIMERO, sólo mira el video. Si decides despedirlo, debes saber que también me perderás a mí. Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia y yo iré hasta el final por mi hermano. Si aún así decides despedirlo, no olvides enviarme mi contrato roto, de lo contrario lo romperé yo mismo.

Y una cosa más, puedes quedarte con el dinero que estás reteniendo. Estás muy ocupado con eso, espero que no se te atasque en la garganta. Hemos defendido nuestro honor y esto es lo más importante. Tenemos la intención de ir hasta el final».