El Melilla asalta el Nou Molés El Léleman Conqueridor no cierra el partido y acaba perdiendo por 2-3. Los visitantes se llevaron el triunfo en el tie-break en un duelo de idas y venidas constante donde los locales lograron ganar el primer y el tercer set

L. B. Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:01

El Club Voley Melilla asaltó este sábado el pabellón Nou Moles con una victoria por un ajustado 2-3 (25-20, 22-25, 25-21, 15-25 y 13-15). Un partido que por momentos parecía que iba a quedarse en Valencia con el equipo ganador, con un Léleman Conqueridor arrollador en el primer y tercer set, pero con los visitantes replicando en el segundo y cuarto para acabar rematando en el quinto y llevarse la victoria. Los de Zanini se llevan un punto que sabe a poco después de lo demostrado en muchos tramos del partido, pero el deporte no entiende de justicias sino de resultados.

Los de Zanini no estaban dispuestos a perder la estela de los primeros clasificados de la clasificación y saltaron a la pista con la intención de no sufrir apuros. En el primer set cumplieron con el objetivo en un auténtico recital de Manu Furtado. El central comenzó haciendo daño con sus bloqueos, remates e incluso desde el saque. Los visitantes no tardaron en gastar el primer tiempo muerto de la tarde para poner punto y final a la racha de los valencianos. La pausa sirvió para que el conjunto melillense se recompusiera, pero de forma momentánea.

La exhibición al saque de Javi Monfort con un Pernambuco resolutivo aumentaba la distancia al 18-12. Los valencianos estaban disfrutando y Aharón se lanzaba para salvar una bola imposible ralentizando prácticamente el tiempo para llegar. Kayque remataba el esfuerzo del líbero y Manu Furado volvía a tirar del equipo para cerrar la primera por 25-20.

El partido no iba a ser tan cómodo para los locales que se encontraron con la reacción del conjunto melillense. A pesar de ponerse por delante 5-2 y continuar con las buenas sensaciones, los visitantes iban a ponerse por primera vez por delante en el marcador (9-10). El CV Melilla cogía las riendas del partido en ese tramo intermedio del set pero Rubén López con varios bloqueos le daban de nuevo la ventaja a los valencianos (17-16). Pero el set no tenía un claro dominador y los de Abdelkader Salim iban a conceder muy poco en la resolución de una manga que terminaron cerrando por 22-25.

Ya habían avisado los visitantes de su peligro pero el Léleman Conqueridor recuperó una gran versión en su nivel de juego con un tercer set que quedó maquillado en el último tramo. Rubén López anotaba los primeros puntos y volvía a la superioridad del primer set. La diferencia de 6 puntos se iba diluyendo por momentos pero con todo controlado por parte del conjunto local. Los valencianos supieron jugar con la ventaja para pasar sin complicaciones a un cuarto set que fue una auténtica pesadilla.

El CV Melilla se adueñó de todo el set con una superioridad atronadora. Todas las variantes de Abdelkader Salim funcionaron y la defensa visitante era infranqueable. La tendencia del partido se había invertido y eso se reflejaba en las caras de los jugadores en la pista. El Léleman Conqueridor estaba cediendo un nuevo set que le haría irse al tie-break. De la mano de Malaber y Thim, se imponía el CV Melilla en un cuarto set incontestable (15-25). El tie-break con el que se iba a decidir el equipo que se llevaba el triunfo tuvo un buen inicio del Léleman Conqueridor pero rápidamente volvieron los visitantes en ponerse por delante en el marcador. Los locales iban arrastrando todavía la losa del cuarto set que hizo mella en el equipo y, finalmente, eso fue un factor decisivo. La diferencia de dos puntos era complicada de recuperar y cuando el equipo valenciano conseguía cogerse de nuevo al partido, el CV Melilla respondía sin miedo en la pista para terminar llevándose la victoria de Nou Moles.