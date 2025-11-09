Los líderes no ceden el mando en el Trofeo Varadero Valencia y la Winter Series J80 RCNV de vela La jornada ha estado marcada por un bonito homenaje a Víctor Ramos

El Real Club Náutico de Valencia ha acogido este fin de semana la segunda entrega, tanto para la flota Crucero ORC como para los monotipos J80. Los primeros con una jornada en el marco del Trofeo Varadero Valencia, mientras que los segundos, con dos días de competición, lo ha hecho en el programa establecido de la Winter Series J80 RCNV.

El RCN de Valencia rinde un emotivo homenaje a Víctor Ramos

Una jornada que ha estado marcada por el emotivo homenaje que el RCN de Valencia, junto a la Junta Directiva, con su presidente Andrés Arlandis en el área de regatas, armadores, regatistas, comité de regatas y organizador, balizadores, prensa, todos han querido sumarse al recuerdo de una persona especial, carismática y diferente, uno de los mejores medidores nacionales y que logró en algo más de tres décadas ganarse el cariño de todos.

Hace unos días el mundo de la vela recibía la triste noticia del adiós de Víctor Ramos, Bteam para los amigos. Una pérdida irreparable para el RCN de Valencia, y en especial para su Trofeo SM La Reina. La flota que ha participado, y la que no, ya que han sido carios los barcos que han salido al área de regatas «Manel Casanova» para decir… «Hasta luego Bteam». Se ha guardo un minuto de silencio y se han arrojado flores al mar, un emotivo y sencillo homenaje en el que ha estado presente Andrés Arlandis, presidente del RCNV, acompañado por Pedro Quiroga, Director Deportivo, así como su pareja, Silvia Perales. También han estado Chema Escudero, ex vocal de Vela de Crucero del RCNV.

M10 Zas Sailing y Lassal aguanta una jornada como líderes el Trofeo Varadero

La flota Crucero ORC tenía este domingo la segunda prueba del Trofeo Varadero Valencia. En esta ocasión estaba previsto el recorrido costero a El Perelló. Los partes ya apuntaba a una pésimas condiciones de viento, y así ha sido. Tras una salida gris, apenas 5 nudos de viento sobre un eje del 210º, la flota afrontaba esta prueba con la esperanza de ver una mejor en la intensidad del viento al ecuador de la prueba. Pero no ha sido así.

Con una baliza de desmarque cerca de la chimenea, casi tocando la playa, la flota ponía proa a El Perelló. Un viento que no mejoraba y que iba a peor. Una bajada de presión y role importante, el comité de regatas viendo que no iban en tiempo, tomaba la decisión de acortar el recorrido, siendo la baliza de El Perelló la nueva línea de llegada, dejando el recorrido costero en 7,8 millas.

Una lotería era hoy el área de regatas. M10 Zas Sailing (primero en tiempo real), Aquarelle 1-Varadero Valencia, Majoche, MSC, Oui, Crosswind, Lassal, han sido las embarcaciones que en tiempo real estaba delante. Tras obtenerse los tiempos compensados en la clase ORC 1-2 el M10 Zas Sailing de los hermanos Francés Armengot, siguen líderes de la general provisional. Hoy han firmado un nuevo triunfo parcial. Tras ellos y en esta segunda prueba se han clasificado Majoche, de Alejandro Fliquete, segundo, seguido del Aquarelle 1 Varadero Valencia, de Arturo Meseguer, como terceros.

En los ORC 3-ORC 5 el podio en este domingo se ha cerrado con Lassal, de Gonzalo Calvo, seguido del Lete, de Ricardo Llopis, y el Iberolimp Alhambra II de José Vicente Alhambra. En la flota promoción, Radazul, Fafar y Xima han ocupado las tres primeras plazas.

Con estos resultados M10 Zas Sailing es líder con 2 puntos seguido de Majoche con 4 y en la tercera plaza se encuentran MSC y Aquarelle 1 Varadero Valencia, ambos empatados 7 puntos. En los ORC 3 – ORC 5, Lassal suma 2 puntos.

Solgreen sigue imponiendo su ley en València

La flota monotipo J80 ha podido cerrar cuatro pruebas de seis previstas en la Winter Series J80 RCNV. En la jornada de sábado el fuerte viento solo permitió cerrar una. Hoy, todo lo contrario, el poco viento ha complicado mucho el trabajo al comité, aunque ha podido salvar tres pruebas y con un viento que no ha pasado de los 5-6 nudos de intensidad y con tercera prueba algo más corta.

Solgreen, de Manu de Tomás, ha sumado parciales de 2-1-4-1, lo que le permite cerrar la segunda entrega, sobre siete previstas, líder con 14 puntos. Por detrás el alicantino Dorsia Sailing, de Nuria Sánchez, quien no ha empezado bien el día con un DNC en su casillero. Después ha mejorado mucho: 3-2-2, lo que le permite mantenerse una jornada más en la segunda plaza con 31 puntos, a 17 del líder. La tercera plaza la comparten el Moner Joyeros/ARS Sonum, de Javier Moner y vigente campeón de la Winter Series J80 RCNV, y el holandés Red Herring, de Jan Van Berne, ambos con 40 puntos.

