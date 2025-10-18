Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla
Javi Monfort trata de superar el triple bloqueo del rival. LP

El Léleman Conqueridor cierra la pretemporada con revés

El conjunto valenciano cae ante el Grupo Herce Soria por 1-3 (25-20/27-29/20-25/21-25) en su partido de presentación, celebrada en Nou Moles

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Cierre de temporada con revés. El Léleman Conqueridor se presentó ayer ante su afición con una buena entrada en Nou Moles, su nueva casa. La puesta de largo dio paso al último amistoso antes de dar el pistoletazo de salida a la Superliga. El equipo no logró redondear la noche con una victoria y cayó frente al Grupo Herce Soria por 1-3 (25-20/27-29/20-25/21-25).

La primera manga estuvo controlada prácticamente desde el inicio, pero en el segundo set cambió por completo el partido, con los visitantes más agresivos. El Grupo Herce Soria se hizo fuerte con un 27-29.

El partido se empezó a poner muy cuesta arriba con un tercer set que también tuvo el color azul visitante. El Léleman Conqueridor sólo se puso en una ocasión por delante (13-11) y el tiempo muerto de Toribio sirvió a los suyos para recuperar la renta y obligar a Zanini a hacer dos pausas prácticamente consecutivas.

El cuarto y decisivo set se lo llevaron también los visitantes con una polémica tarjeta roja a Rubén López. La distancia en el marcador era de un punto. Una acción en la red que el árbitro marcó favorable para los visitantes desató las protestas del cuadro valenciano. Y la expulsión sacó por completo a los locales. El Grupo Herce Soria cerró el set con 21-25, dejando un sabor agridulce en la presentación.

Nou Moles acogió a cada uno de los equipos que componen la entidad. Desde los más pequeños, hasta el equipo de Superliga 1. Además, el acto tuvo un homenaje para la plantilla que logró el ascenso del Conqueridor a la élite del voleibol nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  6. 6 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  9. 9

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  10. 10

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Léleman Conqueridor cierra la pretemporada con revés

El Léleman Conqueridor cierra la pretemporada con revés