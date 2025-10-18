El Léleman Conqueridor cierra la pretemporada con revés El conjunto valenciano cae ante el Grupo Herce Soria por 1-3 (25-20/27-29/20-25/21-25) en su partido de presentación, celebrada en Nou Moles

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Cierre de temporada con revés. El Léleman Conqueridor se presentó ayer ante su afición con una buena entrada en Nou Moles, su nueva casa. La puesta de largo dio paso al último amistoso antes de dar el pistoletazo de salida a la Superliga. El equipo no logró redondear la noche con una victoria y cayó frente al Grupo Herce Soria por 1-3 (25-20/27-29/20-25/21-25).

La primera manga estuvo controlada prácticamente desde el inicio, pero en el segundo set cambió por completo el partido, con los visitantes más agresivos. El Grupo Herce Soria se hizo fuerte con un 27-29.

El partido se empezó a poner muy cuesta arriba con un tercer set que también tuvo el color azul visitante. El Léleman Conqueridor sólo se puso en una ocasión por delante (13-11) y el tiempo muerto de Toribio sirvió a los suyos para recuperar la renta y obligar a Zanini a hacer dos pausas prácticamente consecutivas.

El cuarto y decisivo set se lo llevaron también los visitantes con una polémica tarjeta roja a Rubén López. La distancia en el marcador era de un punto. Una acción en la red que el árbitro marcó favorable para los visitantes desató las protestas del cuadro valenciano. Y la expulsión sacó por completo a los locales. El Grupo Herce Soria cerró el set con 21-25, dejando un sabor agridulce en la presentación.

Nou Moles acogió a cada uno de los equipos que componen la entidad. Desde los más pequeños, hasta el equipo de Superliga 1. Además, el acto tuvo un homenaje para la plantilla que logró el ascenso del Conqueridor a la élite del voleibol nacional.