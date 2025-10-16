Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Conjura del equipo y cuerpo técnico. Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor se medirá a Grupo Herce Soria en la presentación

El Polideportivo de Nou Moles acoge este sábado 18 de octubre el día grande del club con la presentación de sus equipos y partido a las 19:00 horas, con entrada gratuita para todo el público

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:34

Comenta

El Léleman Conqueridor Valencia celebra este 18 de octubre la presentación del club en el Polideportivo de Nou Moles. Una de las fechas más señaladas ... del calendario ya que supone el punto de partida para la nueva temporada 2025-2026. A partir de las 17:30 horas, todos los equipos de la Academia harán su aparición y a las 19:00 horas el primer equipo se medirá en un duelo de altura contra Grupo Herce Soria.

