Stanislav Rybin posa con su medalla de oro LP

El judo valenciano brilla sobre el tatami internacional

Semana fantástica para el judo valenciano en las recientes competiciones internacionales que volvieron a dejar una gran renta de medallas para la delegación representante de la Federación Valenciana de Judo con 5 medallas en dos competiciones

R.D.

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 18:20

El judo de la Comunidad Valenciana ha vuelto a destacar a nivel internacional con dos actuaciones sobresalientes en menos de diez días. Ayumi Leiva se proclamó subcampeona del Grand Prix de Guadalajara. Mientras que, en la European Cup de Málaga, cuatro judocas representantes de la federación valenciana lograron subir al podio, sumando un oro y tres bronces.

Plata para Ayumi Leiva en Guadalajara

Del 17 al 19 de octubre se celebró el Grand Prix de Guadalajara, evento del circuito mundial de la Federación Internacional de Judo. En la categoría femenina de -52 kg, la judoca Ayumi Leiva consiguió la medalla de plata, reafirmando su gran temporada 2025.

Leiva, cabeza de serie del torneo, mostró solidez técnica durante toda la jornada y se plantó en la final tras una impecable actuación. En el combate por el oro, cayó en punto de oro ante la brasileña Jessica Pereira, en un duelo muy igualado y táctico que se decidió tras casi cinco minutos de lucha. Esta nueva medalla confirma a Leiva como una de las mejores del mundo en su categoría.

Cuatro medallas, un 5º puesto y una 7º posición en Málaga

Una semana antes, los días 11 y 12 de octubre, la European Cup de Málaga reunió a algunos de los mejores judocas del continente. La participación de deportistas vinculados a la Federación Valenciana de Judo dejó un balance muy positivo: un oro, tres bronces, un quinto puesto y un séptimo.

Stanislav Rybin (-73 kg) obtuvo la victoria mientras que Mireia Rodríguez (-48 kg), Adriana Rodríguez Salvador (-57 kg) y Anton Shuhalieiev (-73 kg) consiguieron la medalla de bronce.

Además, Ariela Sánchez Benítez obtuvo un meritorio quinto puesto en -63 kg y Aitana Sala Cano finalizó en séptima posición en -70 kg.

Proyección y consolidación

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido de la Federación Valenciana de Judo y de los clubes que forman parte de su estructura. La presencia constante en podios internacionales evidencia un proyecto deportivo en expansión, con jóvenes judocas que ya compiten al más alto nivel europeo y mundial.

Con estos logros, el judo valenciano continúa consolidándose como una referencia dentro del panorama nacional, con una generación que combina proyección y resultados.

