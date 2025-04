José Moreno y Daniel Molina hacen historia: doble oro europeo para la gimnasia acrobática valenciana

La gimnasia acrobática valenciana ha escrito una de sus páginas más brillantes este fin de semana en Luxemburgo. José Moreno y Daniel Molina, integrantes del ... Club Dinamic, se proclamaron campeones de Europa en el ejercicio de equilibrio y repitieron gesta en la final All Around, colgándose dos medallas de oro en una cita que pasará a la historia del deporte español.

El dúo masculino, con una actuación impecable, dominó la competición desde las primeras rondas. En la final de equilibrio, lograron una puntuación de 28.470 puntos que les aseguró lo más alto del podio. Pero no se detuvieron ahí: su desempeño en la modalidad All Around volvió a conquistar tanto al jurado como al público, sellando así su segunda presea dorada.

No estuvieron solos en este éxito continental. Sus compañeros Eric Sales y Borja Soriano, también del Club Dinamic, se alzaron con la medalla de plata en el Campeonato de Europa por edades, celebrado del 10 al 13 de abril. Con 25.820 puntos, solo fueron superados por la pareja israelí, mientras que Moldavia completó el podio.

La participación valenciana se completó con la joven pareja mixta junior, Mario León y Andrea de la Guía, quienes lograron una meritoria sexta posición en el ejercicio de equilibrio y un quinto puesto en la clasificación All Around.

Este hito no solo reafirma el talento que emana de la cantera valenciana, sino también el trabajo técnico encabezado por la seleccionadora nacional, Violeta Giménez, y los entrenadores Guillem Martínez y Rocío Barba. El nombre de Manises, y con él el de toda la Comunitat Valenciana, resuena ahora con fuerza en la élite europea de la gimnasia acrobática.