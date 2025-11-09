El Handbol Mislata femenino consigue un punto valioso ante el CB Puerto del Carmen La visita a Lanzarote se saldó con un empate logrado en los últimos segundos del choque

El Grupo USA Handbol Mislata se ha abonado a los finales de infarto. La visita al Puerto el Carmen terminó con un empate conseguido en los últimos segundos del choque tras un partido donde fueron a remolque durante muchos minutos. Daniela García puso el 25-25 final.

El partido comenzó igualado pero las locales empezaron a encontrar la meta rival mediada la primera mitad. Mislata no podía con su rival, aunque no dejaba que la distancia en el marcador fuera definitiva. Tuvieron las de Lanzarote hasta cinco de diferencia en muchos minutos de la primera parte. De hecho al descanso se llegó con 17-13 para Puerto del Carmen, y parecía que el partido se podía romper. Pero las valencianas no se rindieron y pese a esa diferencia seguían jugando con la idea de remontar.

Tras el descanso el partido se igualó y poco a poco las diferencias se fueron reduciendo. El acierto anotador de la primera línea de las de Mislata, con Daniela y Ainara anotando siete y ocho goles respectivamente al final del choque, acompañado del buen hacer en la portería de Serena, sirvió para que se llegara al último parcial con el partido igualado. Intercambiaron goles los dos equipos y se entró en el último minuto con empate a 24. Las locales hicieron gol para ponerse por delante y con 25 segundos por delante el Grupo USA no se puso nervioso, consiguiendo así el empate tras convertir un gol señalado por los árbitros con el tiempo prácticamente cumplido.

Un nuevo punto para el conjunto de Mislata que las coloca con cuatro puntos en la décima posición de la tabla.

