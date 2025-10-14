Fin de semana de victorias para el hockey de la Comunitat: triunfos de Carpesa, Valencia y Giner La doble jornada en la División de Honor B contó con algunos partidos suspendidos por las condiciones climatológicas. El Carpesa sigue líder en la masculina mientras que el Valencia y el Giner se mantienen en la parte alta de la femenina

Redacción Deportes Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 11:27

La División de Honor B (DHB) disputó este fin de semana una doble jornada que tuvo algunos partidos suspendidos debido a las lluvias que acompañó a diferentes partes de la provincia de Valencia y Alicante. Las condiciones climatológicas paralizaron los partidos del pasado sábado en Beteró, correspondientes a la jornada 5, mientras que los encuentros del domingo sí se pudieron celebrar con normalidad coincidiendo con la jornada 6 de la DHB.

En la categoría femenina, el Xaloc y el Giner de los Ríos no pudieron disputar el primer encuentro, pero lograron sumar en su segundo compromiso liguero. En el caso del conjunto grana, estrenó su casillero de puntos tras conseguir un buen empate ante el Egara por 1-1, con una anotación de Malena Taliberti. El Giner logró un valioso triunfo ante el FC Barcelona por 2-1, gracias a los goles de Ana Mateu y Raquel Huertas para alcanzar el cuarto puesto liguero a falta de celebrarse su partido pendiente.

En el Grupo 2, el Valencia no pudo disputar su encuentro ante el Jolaseta, pero sí lo hizo ante el Club de Campo Villa de Madrid logrando una sólida victoria por 4-0. Candela Cardozo, Ainoa Civera, Cristina Caro y Ángela Colomer contribuyeron en la goleada blanquinegra que posiciona al equipo a dos puntos del liderato, con un partido menos. Finalmente, la Universitat d'Alacant-San Vicente cosechó sendas derrotas en casa por la mínima tras caer 0-1 ante el Club de Campo y ante el RC Jolaseta.

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente perdió 2-1 ante el Iluro HC (gol de Aaron Montoyo) y empató 1-1 ante el Línia 22 (gol de José Manuel Sabater). En el Grupo 2, el CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 0-2 al Castelldefels gracias a los goles de Pablo Fernández y Roberto Bayarri, y después de empatar 2-2 en su visita al Pedralbes con goles de Cristian Soler y Lucas Díaz. Finalmente, el Giner cayó 2-1 ante el AD Rimas (gol de Tom Van Munster) y perdió 5-0 ante el Egara 1935.