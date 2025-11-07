La Federación de Karate anuncia cuáles serán los participantes de los Primeros Juegos Nacionales de Combate
16 karatecas de 9 clubes de la Comunitat Valenciana participarán el 8 de noviembre en la competición realizada en La Nucía
Redacción Deportes
Valencia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:55
La Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de la Comunitat Valenciana (FKCV) estará representada con 16 karatecas de 9 clubes valencianos en el listado de ... participantes de los I Juegos Nacionales de Combate, que se celebran el sábado 8 de noviembre en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante).
Estos Juegos reúnen a la élite del karate nacional, donde competirán los ocho mejores deportistas del ranking nacional en las modalidades de kata y kumite individual, tanto masculina como femenina.
Un campeonato con un formato exclusivo, que promete combates de altísimo nivel y una gran exhibición del mejor karate español.
Participantes
En la categoría masculina, participarán Jorge García Vernetta y Rubén Martínez García, ambos del Club Karate Kenkyo. También estarán presentes Diego Rodríguez Clares y Yuri Sinkovskyi, representando al Club José Vidal. Como participantes del Club Deportivo Kyodai, competirán Miguel Zamorano Merino y Sergio Zamorano Merino. Hugo Ballester Piquer participará con el Club Deportivo Sakura; Agustín Ekoka Modu-Villar, con el Club Deportivo Kazokusport; Javier Oña Tudela, con el Club Karate Manises y por último Christian Perea Gorris lo hará con el Club Karate Alzira.
La categoría femenina estará representada por Alba Ruiz García y María San Francisco Jerez, ambas del Club Deportivo Kazokusport; Sofía Coronado Giménez, quien peleará defendiendo los intereses del Club Karate Do La Torre Moncofa; Carla Riestra Calomarde, del Club Karate Club San Vicent del Raspeig; Paula Sigüenza Cruces con el Club Deportivo Kyodai y, por último, Carla Vives Torrent quien participará con el Club Karate Alzira.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión