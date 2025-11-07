Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Los participantes en la disciplina de karate de los Primeros Juegos Nacionales de Combate LP

La Federación de Karate anuncia cuáles serán los participantes de los Primeros Juegos Nacionales de Combate

16 karatecas de 9 clubes de la Comunitat Valenciana participarán el 8 de noviembre en la competición realizada en La Nucía

Redacción Deportes

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

La Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de la Comunitat Valenciana (FKCV) estará representada con 16 karatecas de 9 clubes valencianos en el listado de ... participantes de los I Juegos Nacionales de Combate, que se celebran el sábado 8 de noviembre en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  8. 8 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Federación de Karate anuncia cuáles serán los participantes de los Primeros Juegos Nacionales de Combate

La Federación de Karate anuncia cuáles serán los participantes de los Primeros Juegos Nacionales de Combate