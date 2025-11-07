La Federación de Karate anuncia cuáles serán los participantes de los Primeros Juegos Nacionales de Combate

La Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de la Comunitat Valenciana (FKCV) estará representada con 16 karatecas de 9 clubes valencianos en el listado de ... participantes de los I Juegos Nacionales de Combate, que se celebran el sábado 8 de noviembre en la Ciudad Deportiva Camilo Cano (La Nucía, Alicante).

Estos Juegos reúnen a la élite del karate nacional, donde competirán los ocho mejores deportistas del ranking nacional en las modalidades de kata y kumite individual, tanto masculina como femenina.

Un campeonato con un formato exclusivo, que promete combates de altísimo nivel y una gran exhibición del mejor karate español.

Participantes

En la categoría masculina, participarán Jorge García Vernetta y Rubén Martínez García, ambos del Club Karate Kenkyo. También estarán presentes Diego Rodríguez Clares y Yuri Sinkovskyi, representando al Club José Vidal. Como participantes del Club Deportivo Kyodai, competirán Miguel Zamorano Merino y Sergio Zamorano Merino. Hugo Ballester Piquer participará con el Club Deportivo Sakura; Agustín Ekoka Modu-Villar, con el Club Deportivo Kazokusport; Javier Oña Tudela, con el Club Karate Manises y por último Christian Perea Gorris lo hará con el Club Karate Alzira.

La categoría femenina estará representada por Alba Ruiz García y María San Francisco Jerez, ambas del Club Deportivo Kazokusport; Sofía Coronado Giménez, quien peleará defendiendo los intereses del Club Karate Do La Torre Moncofa; Carla Riestra Calomarde, del Club Karate Club San Vicent del Raspeig; Paula Sigüenza Cruces con el Club Deportivo Kyodai y, por último, Carla Vives Torrent quien participará con el Club Karate Alzira.