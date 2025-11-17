El Familycash Xàtiva masculino de voleibol vence por 3-1 ante el AD Rivas de Madrid El equipo setabense consiguió remontar el encuentro en los últimos minutos de juego

El choque entre el Familycash Xàtiva y el AD Rivas Madrid, disputado en el pabellón de Xàtiva

Redacción deportes Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El equipo masculino de voleibol de Xàtiva ha vencido al AD Rivas por 3-1, en un partido muy intenso, jugado de poder a poder, en el que la igualdad fue la tónica general.

En el primer set los de Xàtiva mantuvieron su nivel de ataque y defensa, aunque los madrileños nunca quedaron atrás (12-11). Los setabenses obtuvieron una ventaja que parecía decisiva (20-17), con un Pablo Pérez inspirado, que acabó con tiempo muerto del Rivas. Un final emocionante, porque el Rivas consiguieron empatar, arriesgando en todas sus facetas y aprovechando los errores locales (23-23), lo que provocaba el tiempo muerto del Xàtiva. Cualquier equipo pudo llevarse el parcial en ese momento, aunque sería el Rivas quien se adelantaría (23-25), de la mano del exinternacional Luis Diaz.

En la segunda manga los de Xàtiva salieron sin complejos, y pronto consiguieron una ventaja que les permitiría jugar más cómodamente (9-5). Los visitantes no jugaron tan cómodos y cometieron errores, anulando su capacidad de reacción (19-13). Finalmente, los locales acabaron ganando por 25-20, empatando el partido.

El tercer set volvió nuevamente a la igualdad en sus primeros compases, pero el Rivas demostró que es un gran equipo, y trabajando duramente en defensa y ataque consiguieron una importante ventaja (8-12) obligando a solicitar tiempo muerto a los técnicos setabenses. Los de Xàtiva salieron del apuro y lograron empatar (16-16) gracias al aliento del público. Con 19-18 para el qui, el entrenador del Rivas solicitó tiempo muerto para tratar de frenar a los locales, quienes se acercaban al final.

Los madrileños lucharon lo indecible (21-22), pero el partido estaba descontrolado (23-22). Al igual que en el primer set cualquiera de los dos equipos podía cerrarlo, aunque finalmente fueron los setabenses los que ganaron 25-23.

El cuarto y último set mantuvo la igualdad (9-9), y los de Xàtiva obtuvieron una ligera ventaja (12-10), pero el Rivas lograba darle la vuelta al marcador (14-15), provocando el tiempo muerto del Xàtiva. Con 18-21 para Rivas y en racha ascendente, las cosas pintaban mal para los setabenses, que se la jugaron el todo por el todo y consiguieron la remontada (20-21), provocando tiempo muerto del Rivas. Héctor Sala y Nicolas Herencia llevaron al equipo al 25-21 final.

Los máximos anotadores para el AD Rivas fueron Yerffenson Veliz (16) y Luis Diaz (13), mientras que en el equipo de Xàtiva destacaron como máximos anotadores del partido Héctor Sala (18), Guillem García (15), Pablo Pérez (15) y Lázaro Amorós (13).

El AHORA Vóley Xátiva cae derrotado

El AHORA Vóley Xàtiva se enfrentaba el pasado sábado en el pabellón de voleibol a un rival directo como es el AVG Almería, uno de los equipos más en forma de la categoría, tercero contra segundo en la clasificación. Las de Xàtiva afrontaron los dos primeros sets con muchos nervios, ante un equipo andaluz bien posicionado, que se adelantaba por 0-2.

Reaccionaron las de Xàtiva en el tercer set, recortando diferencias, pero desperdiciaron dos bolas de set en el cuarto, que hubiera supuesto ir al quinto set, y finalmente cedieron 26-28, alejando la remontada épica del joven equipo setabense. En el primer set las de Rafa Mora, Pablo Tatay y Javier Martínez estuvieron desdibujadas, no encontraron su lugar en la cancha en ningún momento, mientras que el conjunto almeriense, entrenado por el exjugador internacional Israel Rodríguez, hizo bien sus deberes.

Las locales tuvieron una tímida reacción en el segundo set aunque siguieron con muchas dudas y precipitación en el juego (7-12), con tiempo muerto del Xàtiva. Con 16-20 el Xàtiva lograba acercarse, pero no consiguieron el objetivo, porque las almerienses estaban muy cómodas y realizando un buen juego que iba sumando hasta el final.

Cambiaba el panorama en el tercer set: las de Xàtiva presionaron en el saque (5-0), arriesgando lo indecible y salió bien, porque dificultaron la recepción andaluza. El Almería no estaban tan cómodas en pista (11-3), con las de Xàtiva en tromba y consiguiendo diferencias (19-13). Reaccionaban las almerienses, aunque las setabenses llegaron a los momentos finales con una ventaja que supieron gestionar muy bien (25-17). Un cuarto set muy emocionante, con puntos largos y los dos conjuntos luchando de tu a tu.

Las locales se adelantaban ligeramente, pero Almería contrarrestaba (8-7). El partido siguió muy igualado hasta el final con puntos muy emocionantes. Tomaba aire Xàtiva por 15-12, provocando el tiempo muerto de Almería. Reacción andaluza con el 18-18, e incluso tomaron una ligera ventaja 18-20, que obligaba a pedir el tiempo muerto al equipo de la comarca de 'La Costera'. El 23-23 ponía más emoción al partido.

Dos fueron las bolas de set que el equipo local perdonó con el 25-24 y el 26-25, y las almerienses no fallaron a la menor ocasión que tuvieron, ganando in extremis por 26-28.

El sábado 22 de noviembre vuelve a jugar a las 17:00 el AHORA vóley Xàtiva, enfrentándose en casa al CV Molina de Murcia.

Temas

Voleibol

Xátiva