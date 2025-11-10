Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La escuela «Illusion, Acro & Dance Studio», triunfa en el Campeonato de Europa 2025 de Fit Kid y Acro Free Dance celebrado en Hungría

El equipo Illusion, bajo la dirección de Andrea [@andrea.illusion], ha conseguido un resultado histórico, logrando medalla en las 14 coreografías presentadas

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

El equipo Illusion ha conseguido un resultado histórico en el Campeonato de Europa de Fit Kid y Acro Free Dance 2025 celebrado en Hungría. En total, 14 coreografías y 14 medallas: un logro sin precedentes que refleja el esfuerzo, la dedicación y la unión de un equipo que no deja de superarse.

Los logros conseguidos

Campeones de Europa: Noa Pérez, Sara Fuertes, Malou Dya, Nagore de Eguiarte; el Duo de Víctor Santos y Noelia Carrasco; Small 3 Nacional, con Víctor Santos, Noelia Carrasco y Sara Fuertes; Big free 'Hades Town, coreografía conformada por Elsa Oltra, Leyre Barrios, Noa Perez, Vega Gimeno, Sara Fuertes, Marta Pozo, Victor Santos y Noelia Carrasco; y por último, el Acro Free Dance - The Winner Takes It All (Elsa Oltra, Celia Gomez, Olivia Sales, Malou Dya, Daniela Gandia, Carla Herraiz, Leyre Barrios, Noa Perez, Vega Gimeno, Sara Fuertes, Marta Pozo, Victor Santos, Noelia Carrasco, Xenia Delgado, Eva Valdelvira, Paula Pozas).

Subcampeones de Europa: Lucía Iglesias; The World (Celia Gómez, Elsa Oltra, Malou Dya, Daniela Gandia y Carla Herraiz).

Medalla de Bronce Individual: Elsa Oltra.

Finalistas Europeos: Xenia Delgado (4ª de Europa), Paula Pozas (5ª de Europa) y el Duo de Nagore y Marta Zaitseva (4ªs de Europa).

La mente creativa detrás de las piezas

La coreógrafa y entrenadora Andrea Lluch ha sido la mente creativa detrás de todas las piezas, acompañada por los entrenadores Mark Stunts y Paula Brunet, quienes han contribuido al desarrollo técnico y artístico de este extraordinario grupo. «No hay palabras para describir este resultado. Es el fruto del esfuerzo, la pasión y el amor por lo que hacemos. Este equipo es pura magia», decía Andrea.

Con estos resultados, el equipo Illusion consolida su posición entre las potencias europeas del Fit Kid y Acro Free Dance, demostrando que el talento español sigue brillando en los escenarios internacionales.

