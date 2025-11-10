El equipo de rugby, Denia Barbarians, gana a Castellon por 18-37, para seguir liderando la clasificación La racha positiva por el conjunto de Denia sumando la victoria frente al conjunto castellonense

El pasado domingo, el campo de rugby de Castellón fue escenario de un vibrante encuentro entre los locales y el Denia Barbarians. El equipo visitante demostró su gran momento de forma al imponerse por un claro marcador, en un partido marcado por la eficacia y el dinamismo ofensivo del conjunto de Denia.

El Denia Barbarians obtuvo su triunfo gracias a una sobresaliente actuación colectiva, que se tradujo en la anotación de siete ensayos. Anotados por Manu, Elliott y Ramiro en la primera mitad, quienes supieron aprovechar los espacios generados por una defensa local demasiado permisiva. En la segunda parte, Agus, Franco, Andresito y Maxi completaron la lista de anotadores, manteniendo siempre la iniciativa y controlando el ritmo del partido.

El Castellón, por su parte, trató de reaccionar y sumó 18 puntos peleando cada balón, pero la superioridad visitante fue patente tanto en las fases abiertas como en las formaciones estáticas. Los Barbarians demostraron una notable solidez defensiva y una versatilidad en ataque que les permitió dominar el marcador de principio a fin.

Con este resultado, el Denia Barbarians Marina Alta, se mantiene al frente de la clasificación, afianzando su liderato. La unión y el buen juego del equipo son, sin duda, las claves de este éxito continuado. El próximo compromiso para los Barbarians será en el campo de rugby «Tio Luis» del Polideportivo de Denia, donde recibirán al Penyagolosa el sábado a las 17:00 horas. El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para seguir sumando y mantener la racha positiva. La afición de Denia está llamada a llenar las gradas y animar a los suyos en este importante duelo.

El pasado sábado, Tavernes acogió uno de los partidos más esperados de la temporada en la categoría sub-18, enfrentando al Inter y a los Denia. El choque no defraudó a los aficionados, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel en el que los Barbarians se impusieron por 26-38 tras una batalla intensa y emocionante.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. El Inter salió decidido a hacerse fuerte en casa, presionando en las primeras oportunidades. Sin embargo, los Barbarians respondieron rápidamente, mostrando su potencial ofensivo y logrando adelantarse en el marcador en el minuto 22 por parte de Carlos, quien tuvo una prestación destacable, llegando a anotar 4 ensayos en la primera mitad.

Durante la primera mitad, ambos equipos alternaron el dominio del balón y las oportunidades, con jugadas destacadas tanto en defensa como en ataque. El Inter, apoyado por su público, logró mantenerse en el partido gracias a su disciplina táctica, pero los Barbarians supieron aprovechar cada error rival para sumar puntos.

Tras el descanso, El Inter salió al campo con mayor determinación y comenzaron a marcar diferencias. Su línea de tres cuartos fue especialmente incisiva, rompiendo la defensa en varias ocasiones y anotando ensayos, pero un gran rigor defensivo por parte del Barbarians, evitaba que estos sacasen mas partido.

El Inter no bajó los brazos y consiguió reducir distancias con dos ensayos consecutivos, animando a la grada y manteniendo la emoción hasta el tramo final. Sin embargo, la solidez defensiva y el acierto en las fases estáticas de los Barbarians resultaron determinantes para mantener la ventaja y cerrar el partido con un resultado de 26-38.

Destacar también la actuación de Lucas, apertura del Barbarians, que dirigió el juego con maestría y anotó varios puntos gracias a su precisión en los tiros a palos. La capacidad de los Barbarians para transformar las oportunidades en puntos y su solidez en los momentos críticos fueron las claves de la victoria.

En la mañana de sábado, se jugó también en Tavernes, el partido sub-16 entre los equipos del Inter y el Denia Barbarians. En una mañana marcada por la deportividad y el buen ambiente, los locales lograron una victoria convincente por 43-10 frente a un Denia Barbarians que, pese al resultado, mostró una actitud ejemplar de superación y entrega.

Desde el pitido inicial, el Inter marcó el ritmo del partido, imponiendo su juego tanto en las fases estáticas como en el despliegue ofensivo. La delantera local se mostró especialmente sólida, ganando metros en cada agrupamiento y facilitando balones de calidad a la línea de tres cuartos, que no desaprovechó las oportunidades para posar el oval en la zona de ensayo rival.

A pesar del marcador adverso, los jóvenes Barbarians de Denia demostraron una notable evolución respecto a partidos anteriores. Su defensa fue valiente y, en ataque, tuvieron fases de buen juego y lograron dos ensayos que refrendaron su crecimiento como equipo. El resultado final (43-10) no refleja por completo el esfuerzo y la progresión de este grupo, que sigue sumando experiencia y aprendiendo a base de enfrentarse a rivales de entidad.

El partido sirvió para que ambos conjuntos siguieran desarrollando sus capacidades. Los locales, con esta victoria, confirman su buen momento y se mantienen en la parte alta de la tabla, mientras que los Barbarians se llevan importantes lecciones y la convicción de que el trabajo diario da frutos. Los Denia Barbarians, pese a la derrota, pueden sentirse orgullosos de su entrega y progresión. Sin duda, ambos clubes siguen sembrando el futuro de este deporte en la Comunidad Valenciana.