Daniel Moreno: «Hay que cambiar la base y el nivel de voley playa en España saldrá»

Daniel Moreno tiene la oficina sobre la arena y a pocos metros del Mar. «Mi compañero, Roberto Sanfélix y yo tenemos un club en Muchavista, ... en Alicante. También hacemos campus. Ahora me pillas en uno en Palma de Mallorca», comenta uno de los jugadores que competirá en el torneo internacional de voley playa, de categoría Futures, que tendrá lugar en la playa de El Cabanyal entre el 30 de abril y el 4 de mayo, y del que LAS PROVINCIAS es diario oficial. El alicantino de 34 años, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fue campeón de la Copa del Rey en 2018.

-Lo dicho, no está tan mal donde tiene su oficina…

-No, a ver, donde la tengo es un lujo, la verdad (ríe).

-Entonces, cuando está de vacaciones, ¿se va a la montaña?

-Pues mira, sí que es verdad que cuando llega la época de verano huyo un poco de lo que es la arena. Me gusta hacer planes más de senderismo o que no tengan que ver mucho con la playa porque quedamos un poco saturados, sobre todo del sol, pero también del ambiente de la playa.

-¿Es de los que tiene sus orígenes en el voleibol de pista?

-No. Yo al principio, hace muchos años, hasta los 22, jugaba a baloncesto. Justo en Alicante había un centro de alto rendimiento y me vieron, un chico así alto y medio coordinado, y me ofrecieron empezar con el voley playa, y la verdad es que fue bastante bien.

-Pues tuvo buena vista...

-La casualidad de que el jefe del centro de rendimiento era el padre de un muy buen amigo mío y me dio la oportunidad.

-Con 34 años recién cumplidos acaba de iniciar una nueva temporada con título en Madrid, de tres estrellas…

-Sí, la verdad es que empezar la temporada así es muy bueno. Este año tenemos un proyecto un poquito más, por así decirlo, serio dentro de este deporte. Hemos contratado a algunos entrenadores, tenemos nuestros patrocinadores, y qué mejor que empezar la temporada ganando el circuito nacional de Madrid.

-¿Cuáles son los objetivos este año en la pareja que integra con Roberto Sanfélix?

-A nivel nacional, pues estar en finales todo lo posible en el circuito y nos gustaría mucho ganar la Copa del Rey, que este año es en Madrid. A nivel internacional, estamos en la categoría de primer nivel, que se llama Future, como el torneo de Valencia. Somos ambiciosos, pero también realistas, nos gustaría optar a una medallita durante el año.

-¿Podría caer en Valencia?

-A ver, las posibilidades siempre están. Es verdad que es un nivel bastante diferente al circuito nacional pero bueno, nosotros estamos trabajando en una línea muy buena, y vamos con confianza, así que todo puede pasar.

¿Qué esperan de este torneo en Valencia? ¿Qué significa para ustedes jugar aquí en la playa de El Cabanyal?

-Pues mira, aparte de que nosotros vivimos en Alicante, jugamos por el club de Beachbol. Por eso, jugar en casa por así decirlo siempre es bueno. También son nuestras costas, en el Mediterráneo conocemos mucho las playas, suele hacer viento y estamos acostumbrados, y a veces los europeos no lo están tanto como nosotros. Por eso, queremos ir a hacer lo que estamos trabajando estas semanas, con confianza, plasmar nuestro juego, y no achicarnos sobre todo ante parejas que pueden ser de un nivel muy alto.

-¿Qué va a poder disfrutar el público de Valencia?

-Cada año va creciendo este deporte, que es muy visual y va a haber espectáculo. Es un deporte muy atractivo, que a lo mejor a la gente que no lo conoce, pero es muy dinámico. Aburrir que no se van a aburrir, tanto en chicos como en chicas, va a ser un espectáculo.

-Y a nivel de calidad, ¿qué tipo de jugadores vamos a tener?

-Pues si hay tres divisiones a nivel internacional, son parejas que algunas están jugando la primera y segunda división, hay un caso un poco extraño de la tercera. Se ve que hay una buena combinación a Valencia, es un sitio bastante barato en comparación con el resto de Europa, y han venido parejas, sobre todo en el torneo masculino, de un nivel muy alto.

-Para usted los Juegos Olímpicos son, ¿sueño, posibilidad, objetivo…?

-A ver, es más un sueño que una realidad, porque sobre todo a nivel europeo es muy complicado. Puedes apostar a las olimpiadas por el ranking mundial, que ahora mismo yo creo que está en un nivel muy alto, y después también está la plaza por continente. Europa ahora mismo es el mayor nivel que hay en el mundo, y para conseguir esas plazas es muy complicado. Pero, nunca puedes decir nunca, sí que es más un sueño que una posibilidad, pero bueno, poco a poco hay que ir trabajando y el tiempo lo dirá.

-En la Comunitat nos hemos mal acostumbrado a ver muchos jugadores de aquí en los Juegos: Pablo Herrera, Lili Fernández, Paula Soria…

-Exacto, son jugadores yo creo que un poco también fuera de lo común, que Pablo Herrera estuvo en el top 10 mundial durante 12 años y Lili Fernández igual. No hay que infravalorar el nivel que hay en España, pero yo creo que, aunque suene así, hemos dado un paso para atrás en comparación con Europa. Pienso que va a ser más difícil, sobre todo el masculino. En chicas sí que es verdad que está saliendo mucho el nivel y yo creo que hay más futuro que los hombres.

-Habrá que hacer algo para cambiar esa inercia a nivel masculino…

-Todo parte de la base y yo creo que aún se le da mucha importancia al voleibol, y claro, los chavales solo quieren voleibol, voleibol, porque como no hay nada atractivo al nivel de voley playa de categorías inferiores. Tú a un chaval no le pones competiciones en invierno o en diferentes partes del año, entonces es difícil que los niños muy pequeños se metan. Entonces yo creo que es más que un trabajo que tiene que cambiar la base, y entonces el nivel saldrá seguramente.

-Con los kilómetros de playa que tenemos en el Mediterráneo, eso tampoco sería tan difícil de cambiar, ¿no cree?

-Para nada. Sí que es verdad que no solo es las instalaciones, también ayudas, subvenciones para que salgan proyectos, tiene que haber un dinero detrás, y también pienso que es un fallo el que no haya tantas ayudas para deportes más minoritarios como es el voley playa. Hay que mirarlo muy bien, hablarlo con quien quiera hablarlo, pero yo creo que poco a poco cambiará. Sobre todo la Federación Valenciana está haciendo un trabajo muy bueno poco a poco cada año a nivel de base, y yo pienso que en los próximos años se verá el resultado.