El Conqueridor afronta un duelo de altura este sábado ante el Manacor La octava jornada de la Superliga de voleibol enfrentará al tercer y cuarto clasificado de la clasificación

Marc Escribano Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:09

La Superliga de voleibol celebra este fin de semana su octava jornada con las miradas puestas en lo que ocurra en el enfrentamiento del próximo sábado 6 de diciembre, en el Poliderpotivo Miquel Ángel Nadal de Manacor. A partir de las 18 horas, el Léleman Conqueridor Valencia y el Conectabalear CV Manacor se verán las caras en un partido de infarto entre el tercer y cuarto clasificado de la tabla.

La temporada anterior ambos fueron rivales durante las 22 jornadas del campeonato y este sábado llega una oportunidad de oro para ambos equipos. La clasificación los ha vuelto a emparejar, tan solo un punto de diferencia entre estos dos equipos que aspiran a pelearle la condición de favoritos al CV Guaguas y al Grupo Herce Soria.

Diciembre está siendo un mes de enfrentamientos directos en la zona alta y en esta jornada intersemanal se produjo el duelo entre los baleares y los sorianos. El CV Manacor terminó cayendo por 3-1 (27-25, 25-22, 20-25 y 25-21) y busca hacerse fuerte en casa, donde no ha perdido todavía en lo que va de temporada. Lejos de Valencia, el Léleman Conqueridor se ha hecho fuerte y tampoco ha perdido, aunque se ha dejado puntos por el camino en Leganés y Tenerife. El equipo de Zanini, ya dentro de la vorágine del calendario, pasó página de la derrota ante el CV Guaguas desquitándose este miércoles contra el Instercap Asisa Tarragona SPSP.

Una victoria contundente por 0-3 (21-25, 21-25 y 21-25) ante el colista que les ha permitido recuperar sensaciones antes de afrontar el cierre de año. Paulo Renan Bertassoni dio un auténtico recital con sus colocaciones para asistir gran parte de los puntos de Pernambuco (19), Maxi Scarpin (9) o Javi Monfort (13).

El partido dejó grandes noticias en las filas valencianas con el debut de Juanmi González. El receptor se acopló muy bien al equipo con tan solo un día de preparación y es una pieza más que tendrá a su disposición Zanini para afrontar el duelo de este sábado. El técnico italiano ya sabe lo que es enfrentarse a Aléxis González. Lo hizo en marzo, en su primer contacto con el Léleman Conqueridor. Era la última jornada de la Superliga y Zanini le ganó la partida por 3-1. Un duelo que fue determinante para los emparejamientos de los play-offs y que sirve como última referencia entre estos dos clubes.

Pase lo que pase, será la antesala del partido más esperado en la historia del Léleman Conqueridor. La mirada se desviará rápidamente al martes 9 de diciembre, la primera aparición de un equipo de voleibol valenciano en Europa. No será fácil después de un exigente partido de Superliga tres días antes, pero la preparación en pretemporada estuvo enfocada en esta dirección. Los de Zanini realizaron cargas intensas y ahora llega el momento de comprobar el desempeño del equipo dentro del calendario oficial.