El Léleman Conqueridor vuelve a la senda del triunfo ante Tarragona SPSP

El Léleman Conqueridor logró recuperar este martes la buena dinámica ganando a Instercap Asisa Tarragona SPSP en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau. Los de Zanini evitaron sorpresas y se llevaron un trabajado 0-3 (21-25/21-25/21-25) y con ello tres puntos muy valiosos antes de enfrentarse a Conectabalear CV Manacor, rival directo en Superliga.

Empezaba el partido con el Léleman Conqueridor golpeando primero gracias a Pernambuco, pero los locales se revolvieron con mucha facilidad para coger distancias en la primera manga. González Calvo y Morales ponían a los suyos 11-7 en el marcador y el técnico Zanini tuvo que empezar a mover fichas. Justo Quesada, que ya tuvo un efecto positivo en uno de los sets contra CV Guaguas, le cambió la cara a un equipo liderado por Javi Monfort. El capitán se puso el mono de trabajo y en un abrir y cerrar de ojos el marcador volvía a estar a solo uno de diferencia. Varios errores en el saque local y un bloqueo de Bertassoni pusieron a los valencianos de nuevo por delante (13-14), aunque no fue el único conseguido por el colocador, ya que volvió a repetir más tarde con otro bloqueo que le dio al equipo confianza para encarar de la mejor manera el cierre. Juanmi González, que debutaba con el equipo, terminó de sentenciar la manga con cuatro puntos prácticamente consecutivos (21-25).

El segundo set empezó de la misma forma, con Instercap Asisa Tarragona SPSP aguantando hasta el cinco iguales, con tres puntos de Quesada. Los locales acabaron cediendo terreno ante las anotaciones de Pernambuco y Monfort que lograron poner al equipo 10-14. Aún así, los catalanes no se rindieron, la aportación de González Calvo fue clave para ellos a la hora de meter algo de presión al Conqueridor, pero la dupla anotadora continuaba con firmeza y obligaba a Stevovski a pedir tiempo muerto (13-17). Zanini vio peligrar la situación cuando los locales se acercaron de nuevo a dos y enfrió el partido para volver con más fuerza de la mano de su opuesto. Curiosamente la diferencia de nuevo era de cuatro en el marcador y como si fuese una repetición del set anterior, en 27 minutos el Conqueridor se llevaba otro 21-25 para encarar la última manga del partido.

En el tercer set, a pesar de ir por detrás en el luminoso, los locales no iban a entregar el partido tan fácil. Javi Monfort había logrado darle al equipo tres de ventaja, pero el tiempo muerto de los locales sirvió para ponerse por delante. Tarragona SPSP por su parte no tenía ya nada que perder y eso liberó al equipo de una presión que les hizo marcharse 12-10 en el marcador. El técnico visitante pedía tiempo muerto y como siempre la primera reacción llegaba de las manos de Pernambuco. Un choque fortuito entre Bertassoni y Monfort dejó a los dos tocados en el suelo en un punto que subió para los locales, pero las reclamaciones sirvieron de poco y eso lo aprovechó el conjunto catalán para coger dos de ventaja. Mientras tanto Pernambuco no le perdía la cara a la situación y le devolvió la ventaja al conjunto valenciano, que llegaba a la conclusión del set de nuevo con un margen que se fue reduciendo hasta el 20-21. Finalmente el Conqueridor no permitió sorpresas y acabó cerrando el tercer set con idéntico marcador a los anteriores.