Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
El equipo de la Comunitat con la medalla de bronce LP

La Comunitat Valenciana se cuelga el bronce en el Campeonato de España Sub-18 de Hockey

La Selección FHCV empató un electrizante encuentro ante el equipo anfitrión, Cantabria, tras ir perdiendo 2 a 4 y empatar 4 a 4 en los instantes finales, forzando así la tanda de shoot outs. En los lanzamientos decisivos, la Comunidad Valenciana se impuso 4 a 1 para lograr el tercer puesto

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12

La Comunidad Valenciana se colgó la medalla de bronce en el gran Campeonato de España de Selecciones Autonómica Sub-18, celebrado en Santander entre el ... 31 de Octubre y el 2 de noviembre. Lo hizo tras remontar ante los anfitriones, Cantabria, y logrando un trabajado empate para lograr imponerse en la tanda de los shoot outs.

