Carpesa y Valencia, líderes de la DHB
La 7º jornada de la División de Honor B confirmó el liderato del CH Carpesa masculino y del Valencia CH femenino tras un fin de semana dónde, además, el Giner femenino se impuso en el derbi valenciano y el 'Sanvi' masculino logró su primera victoria.
Valencia
Lunes, 20 de octubre 2025, 18:36
Continúa la competición en la División de Honor B donde, una jornada más, el Valencia CH y el CH Carpesa volvieron a ganar para seguir ... en lo más alto de las respectivas competiciones.
Una jornada que, además, contó con dos derbis autonómicos disputados en Valencia y en Alicante. La primera fase de la DHB llega al ecuador de su competición marcando un inicio donde el ascenso y la permanencia se asoman como principales objetivos para los equipos valencianos.
Valencia y Giner se imponen en el derbi para seguir en la parte alta
En la categoría femenina, el Grupo 1 tuvo este fin de semana el derbi valenciano entre el CD Giner de los Ríos y el CH Xaloc que finalizó 3 a 0 a favor del equipo del 'patio del colegio'. Carmen Varea, con dos anotaciones, y Lucía Server marcaron los goles para un Giner que subió al segundo puesto igualado al Egara y CH Madrid-Las Rozas, y a cinco puntos del liderato.
En el Grupo 2, el Valencia CH aprovechó la jornada para disputar el partido aplazado del fin de semana anterior para imponerse 4 a 0 ante el Club de Campo Villa de Madrid, gracias a los goles de Candela Cardozo, Ainoa Civera, Cristina Caro y Ángela Colomer. En partido correspondiente a la jornada 7, el Valencia venció a la Universitat d'Alacant-San Vicente por 0 a 3, con goles de Cristina Caro (2) y Sofía Sierra. Con estos dos triunfos, el conjunto blanquinegro se pone líder del Grupo 2.
El 'Sanvi' logra su primera victoria y Carpesa gana y se mantiene líder
En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente se impuso en su visita a Getxo por 3 a 5 ante el RC Jolaseta. David Montesinos, Agustín Porchia, Maciej Rymer (2) y Pedro Arques marcaron los goles para lograr el primer triunfo sanvicentero.
En el Grupo 2, el CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 2 a 1 al SPV gracias a los goles de Mario García y Cristián Soler. Con este resultado, el conjunto blau se mantiene en la cima de la clasificación, a dos puntos por delante del Castelldefels y el Egara 1935.
Por su parte, el CD Giner de los Ríos empató 2 a 2 ante el RH Privé Benalmádena con goles de Joel Valverde y Marcos Roig.
