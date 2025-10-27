El CH Carpesa conquista el derbi valenciano para seguir líder La 8º jornada de la División de Honor B certificó el liderato del CH Carpesa masculino tras imponerse 3 a 1 ante el CD Giner de los Ríos

La División de Honor B inició la segunda vuelta de la primera fase donde, el Valencia CH, CH Carpesa y el CD Giner de los Ríos (F) cosecharon sendas victorias para mantenerse en la parte alta de sus respectivas competiciones.

El Valencia sigue líder y Giner se mantiene en puestos altos

En la categoría femenina, el Grupo 1 el CD Giner de los Ríos firmó su tercera victoria consecutiva para seguir a dos puntos del liderato. En Beteró se impuso 2 a 1 al Pozuelo, gracias a los goles de Ana Mateu y Raquel Huertas, volvieron a mostrar su eficacia de cara a puerta para mantener al Giner en la cuarta posición, con los mismos puntos que el segundo y tercer clasificado. Por su parte, el CH Xaloc perdió 0 a 1 ante el CH Madrid-las Rozas y continúa colista.

En el Grupo 2, el Valencia CH prolongó su racha victoriosa con un nuevo triunfo ante el Vallès Deportivo por 4 a 0. Eveline Van Den Nieuwenhof, Ainoa Civera (2) y Alix Stille anotaron los goles del conjunto blanquinegro que certificó su liderato en la clasificación. La Universitat d'Alacant-San Vicente perdió en casa por 5 a 2 ante el HC Sant Cugat en un partido donde Paula Pérez y Camila Quinteros marcaron los goles alicantinos. El 'Sanvi', con este resultado, sigue penúltimo en la clasificación.

Carpesa se impone en el derbi valenciano para seguir líder

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente perdió 6 a 4 ante el HC Sant Cugat en un duelo muy igualado. Syed Zain Ejaz (2) y Pedro Arques (2) marcaron los goles de un conjunto sanvicentero que sigue penúltimo.

En el Grupo 2, el Carpesa defendió su liderato y se impuso en el derbi valenciano ante el CD Giner de los Ríos por 3 a 1. Xavier Guanter y Roberto Bayarri, en dos oportunidades, anotaron los goles del conjunto blau que contrarrestaron el tanto de Natxo Caro. Con este resultado, el Carpesa sigue líder y el Giner sigue penúltimo.

En el Grupo 2, el CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 2 a 1 al SPV gracias a los goles de Mario García y Cristián Soler. Con este resultado, el conjunto blau se mantiene en la cima de la clasificación, a dos puntos por delante del Castelldefels y el Egara 1935.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos empató 2 a 2 ante el RH Privé Benalmádena con goles de Joel Valverde y Marcos Roig.