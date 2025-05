El box de crossfit que pone en movimiento a Paiporta El centro Keep Moving organiza el próximo 31 de mayo una jornada de puertas abiertas con un entrenamiento tipo murph

M. J. C.

Lourdes Martí Valencia Sábado, 24 de mayo 2025, 19:48 | Actualizado 20:00h.

¿Cuál es el objetivo del crossfit?: «Que una persona llegue a ser mayor con sus plenas capacidades físicas para ser autónomos, más movilidad significa más salud, más independencia», María José Casañ es entrenadora de esta disciplina que ya no es una moda. Miles de personas ya se han «enganchado» a una práctica deportiva que es para «todas las personas».

Lejos queda el cliché que relacionaba crossfit con una persona musculada: «No hay que estar súper fuerte para practicarlo, ni mucho menos, todos los movimientos se adaptan al nivel físico de cada persona, esto es algo que sorprende a muchas personas que todavía desconocen la esencia de esta actividad», continúa la experta. Esta disciplina nació en los años 70 como un experimento personal en Estados Unidos, es un acondicionamiento físico que combina ejercicios diferentes, desde cardio, halterofilia o levantamiento de potencia y se realizan en un box.

Casañ es entrenadora de Keep Moving, un centro ubicado en Paiporta que abrió sus puertas en esta primavera de 2025 y que también cuenta con Javier Moreno como head coahc. En apenas unas semanas ya son más de 60 las personas de distintas condiciones y objetivos que se han sumado a los entrenamientos de crossfit: «El 40% de los socios no lo habían practicado nunca y les ha encantado y muchos de ellos no habían practicado ningún deporte». Con el objetivo de dar a conocer a más personas este completo deporte así como sumar salud al municipio, el próximo 31 de mayo, a partir de las 9:30 horas se celebrará uno de los entrenamientos más emblemáticos del año, el Murph.

Ampliar Fachada del centro de Paiporta. M. J. C.

Éste consiste en correr 1.600 metros, , realizar 100 pull-ups (dominadas), 200 push-ups (flexiones de brazos) y 300 air squats (sentadillas) y finalmente correr otros 1.600 metros y se realiza en memoria de Michael Patrick Murphy, un teniente que murió en combate en Afganistán en 2005. Estos ejercicios no son inamovibles y suele haber variaciones para adaptarlas a todos: «Será una jornada de puertas abiertas en la que los interesados pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, además del entrenamiento, habrá barbacoa, parrillada de verduras y también muy buen ambiente. Creemos que además, en un año duro para todas las personas de l'Horta Sud, este tipo de eventos ayudan a seguir adelante ya que el ejercicio es fundamental para cuidar también nuestra salud mental».