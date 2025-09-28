Andrés Arlandis: «Tenemos que acercar el Náutico a Valencia, que la gente nos conozca»

Andrés Arlandis es el nuevo presidente del Real Club Náutico de Valencia tras ganar las elecciones. El dirigente quiere devolver la paz a la entidad ... tras unos últimos tiempos convulsos.

–¿Con qué medida tiene previsto estrenarse como presidente del Real Club Náutico?

–Recuperar la paz social. Nosotros, en el día a día en la Junta, no estábamos conforme con lo que veíamos en la forma de actuar, lo vimos muy presidencialista, estábamos bastante aparte de poder participar en el día a día del club, y decidimos un grupo de profesionales, no de amigos, hacer una candidatura potente para recuperar el rumbo.

–Ese justo era el lema de su programa electoral.

–Sí, eso es. Recuperar un rumbo dentro del Náutico como paz social, recuperar un rumbo con instituciones, que estaban todas muy crispadas. Queremos renovar la concesión que en el 2030 caduca. Esa ha sido la idea, recuperar el rumbo en el club.

–¿Es la concesión de la Autoridad Portuaria de Valencia la decisión más importante para el futuro del Real Club Náutico?

-Totalmente, es el punto más importante que tenemos hasta el 2030. Quizá haya una ampliación hasta el 32, de dos años, pero nosotros buscamos otros 30 años de renovación. Es muy importante, tenemos una masa social de 1.800 socios, que vienen a ser 4.000 en la ciudad, con 1.200 barcos flotando, y queremos poner en valor lo que somos.

–Eso es lo que le ofrecen a la Autoridad Portuaria, la dimensión deportiva y social del club.

–La dimensión, la integración con la sociedad valenciana, una actividad deportiva infantil muy potente, con un conocimiento sobre el mar, con una ciudad como Valencia. Vamos a crear una vela adaptada para un mundo sin barreras, acercar el Náutico a la ciudad, y eso es lo que queremos poner en valor a la Autoridad Portuaria, lo que somos.

–Desgranemos el programa electoral. En la economía apuntaba que debían ser eficientes.

–Queremos llevar la economía del club como se lleva una empresa, de una forma profesional, no de una forma amateur, como creemos que hasta ahora se ha llevado. Queremos eficiencia, con cuentas de resultados claras, y saber dónde destinamos el dinero y con qué fin va. No ir improvisando como hasta ahora.

–Otro punto del programa: liderazgo en la vela. ¿Cómo?

–El gran acontecimiento, sin duda es el trofeo de Su Majestad la Reina. Pero se puede hacer más. De hecho, en 15 días tenemos la Ruta de la Seda. Hemos doblado barcos ya. Ya tenemos un 100% más de barcos inscritos. Nuestro vocal de vela es un señor que hace todo el Mediterráneo español. Es un señor potente. Y lo que va a hacer es abrirse a otros clubes náuticos para traer barcos potentes, que al final eso nos van a sumar en el Trofeo de Su Majestad la Reina. Vamos a cambiar el formato de esta regata, vamos a actualizarlo también para traer más regatistas de nivel.

–El Trofeo de SM la Reina tiene que ser un referente nacional.

–Siendo ya un referente tenemos que vender este trofeo. Vamos a cambiar o a mejorar lo que es la infraestructura donde se disputa la regata. Vamos a darle más protagonismo al regatista. Vamos a adecuarlo y vamos a darle más servicios al socio también.

–Otro punto del programa. Mejorar las instalaciones.

–El Club Náutico tiene 30 años y se ha invertido poco, porque es muy grande, vale mucho dinero y no ha habido un plan nunca de prevención y mantenimiento. Nosotros vamos a hacer un plan en cinco años, en 2025-2030, de mantenimiento, no de parchear, sí de hacer una prevención de mantenimiento. Y darle al socio espacios que hemos perdido por estar en desuso, por estar viejos, vamos a recuperarlos. Vamos a hacer un gimnasio nuevo en el corazón del club, en el edificio principal, vamos a mover Capitanía también al corazón, vamos a darle mayor servicio al Náutico. Entras ahora al Náutico y está en un estado un poco decadente y vamos a volver a subirlo.

–En el programa venían unos hitos para los 100 primeros días. ¿No es meterse mucha presión?

–La tenemos, la tenemos.

–¿Podrán cumplir?

–Sí, estamos trabajando mucho todo el equipo, de hecho la semana pasada ya se puso el equipo financiero a trabajar, dentro del equipo hay tres financieros, luego empiezan los abogados del equipo, que son cuatro miembros siempre, con Stéphane Eyme en la cabeza de todos los equipos, nuestro gerente. Y ya tenemos arquitectos que han ido dos veces a ver el club social. Está todo en marcha, sí. Estamos trabajando mucho para cumplir.

–Otro tema vital es la denuncia contra Valencia Mar, explotadora de la dársena de Levante, una concesión que pertenece al Náutico, para que pague, ¿verdad?

–Sí, ya lo estamos tratando. Nosotros, antes de hablar y antes de actuar, tenemos que entender dónde estamos, que lo entienda el equipo de abogados y que tracen el camino.

–¿Qué le van a ofrecer al socio que hasta ahora no se le daba?

–Primero se le va a dar libertad de opinión, es muy importante, parece algo de perogrullo, pero es que en ese momento no lo había. Va a tener libertad de opinión, todos somos iguales, tanto la directiva como el socio, vamos a nutrirnos de ellos porque tenemos ahí un patrimonio de socios con empresas, que vamos a necesitar de ellos para que nos guíen, y luego vamos a darle mejor servicios a los socios.

–¿Una pretensión sería que el socio pudiera pasar el día entero allí, con actividades para niños y para el disfrute de todos?

–Hay un déficit ahí, porque el 55-60% somos socios con barco, y habrá un 45-40% que no tienen barco. Entonces, el socio que no tiene barco es socio que utiliza las instalaciones deportivas, la piscina y restauración. Llegan los meses de invierno y la piscina, por climatología, está cerrada. Entonces, vamos a intentar darle al socio que no tiene barco, que en invierno disfruta poco del club, unos atractivos dentro de la zona de piscina para que con su familia vengan a pasar más tiempo.

–¿Qué papel da al deporte base en el club?

–Nuestra base es un ente con una vida propia, tenemos 500 nanos cada fin de semana, hay grandes recursos de personal nuestro allí, funcionamos muy bien. La base, si la miras, es un poco caótica, vamos a reubicar espacios y a hacer inversiones para mejorar mucho el aspecto y a crecer más en las líneas de navegación. Vamos a crear, a fortalecer más las relaciones con clubes del norte de Europa que no puede entrenar a partir de ahora para que vengan a hacerlo a Valencia y para esto ofrecerle unas instalaciones que sean mucho mejores de las que tenemos ahora. Hay que pensar que en Alemania, norte de Francia, Inglaterra o Suecia, a partir de dentro de un mes ya no navegan. Nosotros tenemos todas las condiciones de viento, de mar, de temperatura para que vengan aquí en enero para entrenar. Y esto es un valor brutal. Valencia tiene muy buen clima y tiene muy buen aire para navegar. Tenemos más de 300 días al año que podemos celebrar regatas. Tenemos un viento térmico que entra casi todos los días, que nos da un espejo de agua brutal.

–¿Y a nivel del amarre de barcos, se puede ampliar?

–Yo creo que estamos a máximos. El equipo lo revisará, pero creo que estamos a máximos, lo que es la dársena de Poniente, que es la que utiliza el Náutico, y la dársena de Levante, que es Valencia Mar, también está llena. Ha crecido mucho el parque de barcos a nivel nacional.

–¿Van a potenciar las secciones deportivas y las regatas?

–Claro, piensa que para cualquier renovación lo importante son los deportes que se practican con agua. Es lo que realmente tenemos, ese suelo, esa concesión. Entonces, la base la tenemos muy desarrollada, vamos a potenciarla trayendo equipos de fuera, consiguiendo fichas federativas, que es lo que nos da mayor valor. Vamos a desarrollar el buceo, pero bien desarrollado. Vamos a desarrollar natación, pero bien desarrollado. Vamos a crecer en deportes acuáticos. En remo hemos sido campeones de España dos o tres años seguidos, en la línea amateur, profesional o adulto. Hay que crear la línea base.

–¿Qué cree que saben los valencianos del Real Club Náutico?

–Yo creo que cada día se considera menos de élite, pero eso hay que desterrarlo. Somos un club con una cuota muy asumible para cualquier familia, una cuota vale 90 euros al mes para la unidad familiar. Hay también una acción, que siempre sacamos unas promociones para que la acción sea asumible, de hecho, el club hasta puede financiar la acción. Y en esa cuota familiar tienes derecho a todas las instalaciones del club. Somos 1.800 socios numerarios, que si lo extrapolamos, debemos ser 4.000 socios los que nos movemos por Náutico, pero estamos en Valencia y queremos más.

–Tengo la sensación de que en Valencia no se conoce el club.

–Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que, quizás, desde el Náutico, no sé de qué manera, se podría hacer saber a los valencianos que tenemos un club, como el de tenis o como otros, que representan a Valencia, que son muy importantes, en este caso, por la vela. No sé si es que estamos muy alejados de la ciudad, que hay que coger un coche, hay que desplazarse. Las comunicaciones no son las mejores para llegar al Náutico. Y un debe que tenemos es acercar el Náutico a la ciudad. Queremos acercarlo. Tenemos que buscar la fórmula.

–¿El regreso de la Copa América es una situación real?

–Yo creo que es irreal en estos momentos. De momento está en Nápoles y se va a quedar ahí. Pero el club tampoco no descarta trabajar en la línea deportiva y poder traer grandes eventos. Hace dos años tuvimos el Mundial Swan, tuvimos el Mundial de 29e, anteriormente el Europeo ORC, ahora en el Trofeo SM La Reina lo tuvimos también, otra vez un Europeo ORC, tuvimos el Mundial de 420. Por desgracia, perdimos la World Sailing, que era un escaparate enorme, pero el club no solamente trabaja en la Copa América en un futuro que ahora es hipotético. La Copa América ya la hemos tenido y el impacto, según algunos, fue bueno. Estamos en una ciudad impresionante, con un Náutico impresionante y con un personal impresionante para poder atraer eventos. Lo mejor es que tenemos un espejo de agua brutal, tenemos una lámina de agua que todo regatista quiere, desde vela ligera hasta barco de crucero grande. Ahora hemos tenido el equipo olímpico argentino entrenando en nuestra base de regatas y todos los equipos del norte de Europa están buscando un área de regatas. Las comunicaciones ferroviarias, aéreas, de carretera, ahora son fantásticas. Toda esta gente viene aquí y descubren Valencia, porque se alojan, porque disfrutan de la comida, la cultura, lo bonita que es la ciudad. Se convierten en embajadores de Valencia hacia prácticamente toda Europa.