Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Los windsurfistas en sus respectivas tablas Valencia Mar / Nikita Grymak

Andrea Marchesi y Valeria Zullo se imponen en el Valencia Mar Windsurfer Festival 2025

El evento reunió a medio centenar de windsurfistas de España e Italia el pasado fin de semana

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:36

Comenta

El windsurf clásico volvió a llenar de color y velas las aguas de Valencia Mar durante la tercera edición del Valencia Mar Windsurfer Festival, que ... reunió a más de medio centenar de regatistas de España e Italia en un fin de semana marcado por el viento, la técnica y el buen ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Andrea Marchesi y Valeria Zullo se imponen en el Valencia Mar Windsurfer Festival 2025

Andrea Marchesi y Valeria Zullo se imponen en el Valencia Mar Windsurfer Festival 2025