Andrea Marchesi y Valeria Zullo se imponen en el Valencia Mar Windsurfer Festival 2025

El windsurf clásico volvió a llenar de color y velas las aguas de Valencia Mar durante la tercera edición del Valencia Mar Windsurfer Festival, que ... reunió a más de medio centenar de regatistas de España e Italia en un fin de semana marcado por el viento, la técnica y el buen ambiente.

El sol radiante no faltó este año a la cita valenciana, que estuvo acompañada por un viento de poniente que llegó a alcanzar los 20 nudos de intensidad el sábado, permitiendo celebrar un total de cuatro pruebas y una última el domingo. Al regresar a tierra, los deportistas disfrutaron de una barbacoa y una «pasta party» de la mano de dos de los restaurantes de la marina valenciana, La Barraquita y El Camarote.

La competición, que ha contado con la participación de destacados nombres de la clase, tuvo como vencedor absoluto y de Ligeros al vigente campeón de Europa de la clase, el italiano Andrea Marchesi, del Associazione Vela Sabazia, quien ya se llevó el oro en la edición de 2023. La segunda posición fue para Nacho Pérez Lago (RCN La Línea) y Héctor Pérez del Álamo (CV Valencia Mar) fue tercero.

En la categoría de Pesados, el triunfo fue para Lluís Colomé, del CN Sant Antoni, que estuvo acompañado en el podio por Edoardo Thermes (Associazione Vela Sabazia) y con Álvaro Barba López (CV Valencia Mar) en tercer puesto.

Entre las mujeres, la italiana Valeria Zullo, del Tognazzi Marine Village, quien también ostenta el título de vigente campeona europea, se alzó con la victoria, seguida por Pilar Prieto Calvo (Club Deportivo Orillas del Agua) y Manuela Arcidiacono (Albaria), tercera clasificada.

Organizado por el Club de Vela Valencia Mar, junto a la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, la Real Federación Española de Vela y la International Windsurfer Class Association (IWCA), el evento volvió a confirmar la excelente sintonía entre deportistas nacionales e internacionales en una cita que mantiene vivo el espíritu del windsurf más auténtico.