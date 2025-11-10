Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Competición Young Sailing Champion League. LP

Altea corona al campeón de la Youth Sailing Champions League

El equipo Alemán Norddeutscher Regatta Verein logra la victoria en esta final de 2025

R. D

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

El Club Náutico de Altea ha acogido este pasado fin de semana la final de la Youth Sailing Champions League 2025 del 7 al 9 ... de noviembre. En su quinta edición, esta competición internacional reunió a 24 equipos de élite procedentes de un total 12 países. La regata contó con algunos de los regatistas sub-23 más prometedores del panorama internacional. Los equipos participantes viajaron a Altea tras haber logrado la clasificación a través de ligas y campeonatos nacionales. Entre los países participantes se encontraron Austria, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suiza, España y Estados Unidos.

