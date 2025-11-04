Les Abelles Rugby Club firma una victoria sólida ante Cisneros

Les Abelles sumaron una nueva victoria en casa al vencer al Complutense Cisneros (31-22) en un encuentro de ritmo alto y fases alternas, pero ... con control mayoritario por parte del conjunto valenciano.

El inicio fue parejo, con un golpe de castigo de González Barcos que adelantó a Cisneros (0-3). La reacción abejorra no tardó en llegar: Nico Topa culminó una gran jugada en banda (5-3), y minutos después Matthew Mandioma amplió la ventaja tras una acción de fuerza en corto. Lucas Martín transformó (12-3). Antes del descanso, Cisneros volvió a anotar, dejando el marcador en 12-8.

En la segunda parte, Les Abelles salieron decididos a imponer su ritmo. El maul volvió a ser un arma clave y Gonzalo Sidan, muy activo en todo el partido, logró un nuevo ensayo (19-8). Poco después, Miguel Mele finalizó una gran combinación (24-8) y Topa, con su segundo ensayo del día tras un contragolpe, amplió la ventaja (31-15). Cisneros maquilló el resultado en los minutos finales, pero sin poner en peligro la victoria local.

El entrenador abejorro analizó el encuentro con equilibrio: «Partido muy duro contra Cisneros, que compitió hasta el final. Estamos contentos con la victoria en casa, pero sabemos que todavía tenemos cosas por mejorar. Cometemos demasiados penales y nos terminamos complicando. Vamos a seguir trabajando. Ahora se viene el último antes de la Copa del Rey, visitamos a Fénix en Zaragoza. Vamos a ganar y traer los puntos de vuelta a casa».

Por su parte, Lucas Martín, autor de tres conversiones y pieza clave en la conducción del juego, destacó el progreso del equipo: «Jugamos un buen partido, todavía seguimos en fase de construcción, conociéndonos y encontrándonos como equipo, pero hubo una mejora respecto a otros partidos. Tuvimos buena obtención en fases estáticas y buenos lanzamientos de juego que nos dieron dos ensayos desde primera fase. Seguimos trabajando y mejorando, unidos y motivados para lo que resta de año».

Con este resultado, Les Abelles consolidan su posición en la tabla y afrontan la próxima jornada ante Fénix con confianza y una dinámica ascendente.