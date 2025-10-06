Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ensayo del Sant Cugat. @rogermenes

Les Abelles roza la victoria en Sant Cugat tras un final de infarto

El conjunto valenciano cayó por la mínima (20-19) en La Guinardera, en un duelo muy igualado que se decidió con un golpe de castigo en la última jugada

Manuel Campos

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:22

Comenta

Les Abelles estuvieron a segundos de firmar un triunfo de peso a domicilio. En un partido áspero, de mucha disputa territorial y defensas serias, Sant Cugat se llevó el botín con un golpe de Arthur Picole en el 80' (20-19). Antes, los valencianos habían remontado con un ensayo de Marc Genovés tras una acción coral que nació en una recuperación de José «Chel» Ortega, continuada por la ruptura de Lucas Martín y la asistencia final al ala.

El choque empezó cerrado, con golpe de Mateo Martínez (0-3, 28'), pero Sant Cugat encontró premio sobre la bocina con maul de touch que finalizó Óscar Mato y transformación de Picole (7-3 al descanso). Tras el paso por vestuarios, los locales golpearon de nuevo con otro maul culminado por Franco Podgaetzky y pateo certero de Picole (14-3). Lejos de rendirse, Abelles reaccionó con el pie de Mateo Martínez (53' y 65') para apretar el marcador (14-9). Un nuevo golpe de Picole (69') y otro de Mateo (74') mantuvieron el partido abierto (17-12), hasta que, en el 77', Chel Ortega recuperó un balón clave y Lucas Martín conectó con Marc Genovés para ensayar. Martínez transformó (17-19). En la última jugada, Picole decidió desde los palos (20-19).

Al final del encuentro, el entrenador de Les Abelles, Max, valoró el esfuerzo del grupo: «Fue un partido muy duro, contra un equipo muy aguerrido como Sant Cugat. Tienen buenas formaciones fijas, una melee fuerte, buen line y maul y se hacen fuertes de local. Nosotros somos un equipo con muchos jugadores nuevos, nos estamos conociendo y generando buenas conexiones. Seguimos creciendo, dimos un pasito más con respecto al partido anterior. Todavía hay cosas por mejorar, pero el grupo está con muy buena energía y muy motivado. Ahora ya con la cabeza puesta en Industriales y a trabajar fuerte para lo que viene.»

También habló Gonza Sidan, que destacó la entrega del equipo pese al resultado: «Nos vamos con la frustración de haberlo tenido tan cerca, pero también con orgullo. Dimos la cara todo el partido, supimos sufrir en defensa y demostrar que este grupo no baja los brazos. Este tipo de partidos nos hacen crecer y llegar más fuertes a los que vienen.»

Con este resultado, Les Abelles suman un bonus defensivo importante y confirman que el equipo va a más jornada tras jornada. El conjunto dirigido por Max sigue mostrando madurez, cohesión y una mejora constante en el juego colectivo.

Ficha técnica

División de Honor Élite Masculina – Jornada 3

ZEM La Guinardera (Sant Cugat del Vallès)

125 espectadores

Resultado: CR Sant Cugat 20 – 19 CP Les Abelles

Marcador:

● 28' Mateo Martínez (Abelles) – Golpe de castigo (0-3)

● 40' Óscar Mato (Sant Cugat) – Ensayo + transformación Picole (7-3) ● 50' Franco Podgaetzky (Sant Cugat) – Ensayo + transformación Picole (14-3) ● 53' y 65' Mateo Martínez (Abelles) – Golpes de castigo (14-9)

● 69' Arthur Picole (Sant Cugat) – Golpe (17-9)

● 74' Mateo Martínez (Abelles) – Golpe (17-12)

● 77' Marc Genovés (Abelles) – Ensayo + transformación Martínez (17-19) ● 80' Arthur Picole (Sant Cugat) – Golpe de castigo (20-19)

Árbitro: Jorge Sáez Domínguez.

Asistentes: Eduard Martí y Agustín Mestre.

Delegado federativo: Marc Riera.

Evaluador: Félix Villegas.

Expulsiones temporales:

● Sant Cugat: Óscar Mato (19'), Franco Podgaetzky (63'), Tomás Casat (70'). ● Les Abelles: José Ángel «Chel» Ortega (39').

