El Léleman Conqueridor visita Tenerife en la tercera jornada

La Superliga llega este fin de semana a su tercera jornada de competición. El Léleman Conqueridor viajará hasta Tenerife para medirse al Cisneros La Laguna este viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas (hora insular). El Pabellón Juan Ríos Tejera acogerá su estreno esta temporada después de que los locales hayan disputado sus dos primeros partidos fuera de casa.

En esta tercera fecha la clasificación sitúa al Conqueridor como cuarto equipo clasificado. Los valencianos han empezado bien la temporada a pesar de ese complicado debut en el que tuvo que remontar para forzar el tie break. Ese partido hace que los de Zanini se coloquen con cinco puntos, siguiendo la estela de CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y Grupo Herce Soria, que sí consiguieron sumar todos los puntos disponibles de las primeras dos jornadas.

La victoria ante Bus Leader San Roque por 3-0 dejó un buen sabor de boca en el equipo que no quiere perder el rebufo de los tres líderes. Aunque todavía es pronto, la clasificación de la Superliga ya va dejando similitudes con lo que ocurrió en la temporada anterior. Fruto de la casualidad o no, los cuatro equipos que lucharon por el liderato prácticamente hasta el cierre de la fase regular ya están al frente. Seguidos de los tres equipos que fueron perseguidores: Pamesa Teruel, Unicaja Costa de Almería y CV Melilla.

Lo cierto es que tan sólo se han disputado dos jornadas y cualquier desarrollo de los equipos es impredecible de aquí a mayo. Es el caso de Cisneros La Laguna, que ocupa la penúltima posición. Los de Miguel Rivera no han puntuado todavía pero el calendario no ha tenido piedad con ellos. Primero CV Guaguas en el Gran Canaria Arena (3-0) y después contra Conectabalear CV Manacor (3-1) en el Poliesportiu Miquel Ángel Nadal. Los tinerfeños no han podido debutar todavía en casa y han tenido que luchar contra dos equipos favoritos por el título.

Ahora les llega el Léleman Conqueridor, otro de los equipos que dará guerra en la zona alta de la tabla y que tratará de no dejarse puntos por el camino. Zanini está dejando claro en este arranque que no tiene miedo a cambiar drásticamente al equipo y buscar siempre la mejor solución cuando el set lo exige. Pernambuco con 42 puntos y Javi Monfort con 29 son el sustento anotador del equipo. De hecho, el opuesto brasileño entró en el Siete Ideal de la segunda jornada. Pero si en la primera jornada la salida de Rubén López lo cambió todo ante UC3M Leganés, contra San Roque las miradas se pusieron en un sólido Facu Funes. El argentino, con 11 puntos y un 77% de eficacia en ataque, se reivindicó con una gran actuación.

Delante estará un renovado Cisneros La Laguna, que cuenta con mezcla de veteranía y juventud en sus filas. A los mandos, un entrenador con mucho prestigio nacional como Miguel Rivera. Y en pista sus principales armas de eficacia receptiva: el veterano Sergio Noda que es siempre sinónimo de garantía, y uno de los fichajes más importantes del club de cara a esta temporada, José Osado. El líbero llega después de una temporada espectacular en Soria para ayudar al equipo y tratará de darle la victoria a su equipo ante un Léleman Conqueridor que no quiere conceder ningún punto.