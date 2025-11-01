Nou Moles se estrena con victoria El Léleman Conqueridor se luce en su primer duelo de Superliga en su nueva casa | Los de Zanini logran su segunda victoria de la temporada al superar por un contundente 3-0 al Bus Leader San Roque

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:19

Nou Moles se estrenó con alegría. El Léleman Conqueridor se lució en su primer encuentro de Superliga en su nueva casa. El pabellón de la calle Luis Lamarca celebró la contundente victoria de los de Zanini frente al Bus Leader San Roque. El conjunto valenciano se hizo fuerte firmando un 3-0 (25-19/25-21/25-23). Segundo triunfo de la temporada.

El primer set arrancó con Javi Monfort inaugurando el partido pero con los visitantes dándole la vuelta rápidamente al marcador (1-4). Zanini no quiso dejar escapar más el marcador y mandó a los suyos al banquillo para tener efecto inmediato e igualar el partido. San Roque frenó la racha y consiguió escaparse de nuevo a tres de diferencia. El técnico belga volvió a pedir tiempo muerto y el equipo fue recuperando de nuevo el tono ante un imparable Moisés Cezar.

Los dos puntos de la primera manga acabaron cayendo a favor del Conqueridor gracias a un gran Javi Monfort y Facu Funes. Pernambuco ponía al equipo por delante después de aquel primer punto y el equipo recuperaba confianza con el poderío de sus centrales. Maxi Scarpin y Rubén López ponían cada vez más complicado hacer los puntos del rival y el Conqueridor se empezaba a atrever con todo. El argentino lograba un saque directo y Rubén con un bloqueo que retumbó en Nou Moles. El Léleman había puesto la directa para cerrar el primer set 25-19.

El segundo set transcurrió con igualdad en los primeros compases y reparto de puntos a los dos lados de la red. Los grancanarios se volvían a marchar pero antes del primer tiempo muerto el Conqueridor recuperaba ponerse dos arriba. Moisés Cezar tiraba del carro con los puntos de Ponzio para coger aire y el 14-16 ponía de nuevo contra la red a los valencianos. Pernambuco y Facu se echaron el equipo a la espalda con un Javi Monfort también desatado y en un momento se invirtió el marcador (18-16). San Roque se quedó de nuevo sin respuesta ante un equipo local que puso de nuevo una marcha más para hacer el segundo set (25-21).

La tercera y última manga fue la más disputada ante el conjunto grancanario que se resistía a la derrota. El Léleman Conqueridor parecía tenerlo todo controlado como en los dos sets anteriores e ir por debajo no le estaba suponiendo un problema. Hasta el 17-17 no se consiguió poner la igualada en el marcador y los dos puntos consecutivos de San Roque provocaron el tiempo muerto de Zanini. El marcador se ponía muy a favor para los visitantes que con dos polémicas acciones de blockout se pusieron 18-22. Lejos de sacar del partido a los valencianos, Javi Monfort respondió con varios puntos consecutivos que obligaron al técnico visitante a pedir la pausa. El Conqueridor conseguía igualar la diferencia y el segundo tiempo muerto tampoco le frenó. Los de Zanini terminaron cerrando el set y logrando la segunda victoria consecutiva en Superliga.