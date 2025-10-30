El último contratiempo del valenciano Raúl Albiol

Claudia García Paredes Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 17:46 Comenta Compartir

El valenciano Raúl Albiol, actual defensa del Pisa, se fracturó el quinto metacarpiano de la mano izquierda tras el partido del pasado domingo ante el Milán (2-2) en que fue sustituido por Arturo Calabresi en el descanso. Tras el percance, el veterano central ha sido intervenido quirúrgicamente y permanecerá ausente unos partidos, en un inicio algo accidentado tras su regreso a la Serie A.

«El Pisa Sporting Club comunica que el futbolista Raúl Albiol ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la mano izquierda. La intervención fue necesaria debido a la fractura con desplazamiento del quinto metacarpiano que sufrió el defensa en la primera parte del partido disputado el pasado viernes en el Meazza contra el Milán», informó el Pisa. «La intervención ha sido un éxito y el futbolista volverá a entrenar en el campo, con una férula protectora, en los próximos días», añadió el club. El partido de este jueves en el Arena Garibaldi - Romeo Anconetani frente al Lazio (décimo de la clasificación) de la jornada intersemanal de la Serie A será baja por lo que le impedirá salir al terreno de juego.

Albiol, comenzó su trayectoria en las categorías inferiores del Valencia CF. Su debut fue en 2003 con el primer equipo del Valencia frente a una eliminatoria de la UEFA -año que el Valencia resultó ser campeón de la competición-. La temporada siguiente fue cedido al Getafe y, tras finalizar dicho acuerdo regresó al Valencia, donde renovó su contrato hasta 2011. Sin embargo, en 2009 se incorporó al Real Madrid, equipo en el que permaneció hasta el 2013, año en que fue traspasado a Nápoles. Seis años más tarde fichó por el Villarreal, donde firmó por tres temporadas y logró conquistar la UEFA Europa League, el primer título europeo en la historia del club. Actualmente con 40 años, disputa los últimos años de su carrera en el Pisa.