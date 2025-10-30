Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Albiol exjugador del Villarreal AFP

El último contratiempo del valenciano Raúl Albiol

El central de Vilamarxant, que actualmente juega en el Pisa, es operado con éxito del quinto metacarpiano de la mano izquierda

Claudia García Paredes

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:46

Comenta

El valenciano Raúl Albiol, actual defensa del Pisa, se fracturó el quinto metacarpiano de la mano izquierda tras el partido del pasado domingo ante el Milán (2-2) en que fue sustituido por Arturo Calabresi en el descanso. Tras el percance, el veterano central ha sido intervenido quirúrgicamente y permanecerá ausente unos partidos, en un inicio algo accidentado tras su regreso a la Serie A.

«El Pisa Sporting Club comunica que el futbolista Raúl Albiol ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la mano izquierda. La intervención fue necesaria debido a la fractura con desplazamiento del quinto metacarpiano que sufrió el defensa en la primera parte del partido disputado el pasado viernes en el Meazza contra el Milán», informó el Pisa. «La intervención ha sido un éxito y el futbolista volverá a entrenar en el campo, con una férula protectora, en los próximos días», añadió el club. El partido de este jueves en el Arena Garibaldi - Romeo Anconetani frente al Lazio (décimo de la clasificación) de la jornada intersemanal de la Serie A será baja por lo que le impedirá salir al terreno de juego.

Albiol, comenzó su trayectoria en las categorías inferiores del Valencia CF. Su debut fue en 2003 con el primer equipo del Valencia frente a una eliminatoria de la UEFA -año que el Valencia resultó ser campeón de la competición-. La temporada siguiente fue cedido al Getafe y, tras finalizar dicho acuerdo regresó al Valencia, donde renovó su contrato hasta 2011. Sin embargo, en 2009 se incorporó al Real Madrid, equipo en el que permaneció hasta el 2013, año en que fue traspasado a Nápoles. Seis años más tarde fichó por el Villarreal, donde firmó por tres temporadas y logró conquistar la UEFA Europa League, el primer título europeo en la historia del club. Actualmente con 40 años, disputa los últimos años de su carrera en el Pisa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  5. 5 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El último contratiempo del valenciano Raúl Albiol

El último contratiempo del valenciano Raúl Albiol