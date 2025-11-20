Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves cae en un municipio valenciano y otras 13 localidades
Cartel del partido de Copa del Rey. Torrent CF

El Torrent - Betis se traslada al Ciutat de Valencia

A pesar de las obras de remodelación del San Gregorio, el partido de Copa del Rey se jugará finalmente en el estadio del Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

Cambio de última hora en lo que respecta al partido que el Torrent CF ha de disputar en la Copa del Rey. La sede ya ha sido confirmada por la organización. Y no. A pesar de que todas las partes, tanto el club como el Ayuntamiento de Torrent, pusieron todas las medidas posibles por acoger al Real Betis en el San Gregorio, finalmente se jugará en otro escenario.

El Ciutat de Valencia, estadio del Levante UD, será el que acoja esta eliminatoria de la segunda ronda de la competición del 'KO'. Los de L'Hortad Sud se trasladarán al barrio de Orriols para afrontar esta cita. Será la noche del próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 21:00 horas.

El Torrent no ve cumplido así el propósito de jugar en su campo habitual, delante de su fiel afición, que esperaba recibir por primera vez a uno de los históricos de la élite española. Las obras de remodelación para adecuar las instalaciones, así como el cambio de césped, no llegarán previsiblemente a tiempo.

Por ello, desde la Federación se ha buscado una sede alternativa próxima y el Levante también ha dado el visto bueno a que se dispute en sus instalaciones. De esta forma, con el hándicap de no poder jugar en San Gregorio, como ha ocurrido en las últimas jornadas, la afición torrentina podrá dar lugar a una entrada más numerosa en Orriols para enfrentarse al Betis.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Torrent - Betis se traslada al Ciutat de Valencia

El Torrent - Betis se traslada al Ciutat de Valencia