El Torrent - Betis se traslada al Ciutat de Valencia A pesar de las obras de remodelación del San Gregorio, el partido de Copa del Rey se jugará finalmente en el estadio del Levante

Eric Martín Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:57

Cambio de última hora en lo que respecta al partido que el Torrent CF ha de disputar en la Copa del Rey. La sede ya ha sido confirmada por la organización. Y no. A pesar de que todas las partes, tanto el club como el Ayuntamiento de Torrent, pusieron todas las medidas posibles por acoger al Real Betis en el San Gregorio, finalmente se jugará en otro escenario.

El Ciutat de Valencia, estadio del Levante UD, será el que acoja esta eliminatoria de la segunda ronda de la competición del 'KO'. Los de L'Hortad Sud se trasladarán al barrio de Orriols para afrontar esta cita. Será la noche del próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 21:00 horas.

El Torrent no ve cumplido así el propósito de jugar en su campo habitual, delante de su fiel afición, que esperaba recibir por primera vez a uno de los históricos de la élite española. Las obras de remodelación para adecuar las instalaciones, así como el cambio de césped, no llegarán previsiblemente a tiempo.

Por ello, desde la Federación se ha buscado una sede alternativa próxima y el Levante también ha dado el visto bueno a que se dispute en sus instalaciones. De esta forma, con el hándicap de no poder jugar en San Gregorio, como ha ocurrido en las últimas jornadas, la afición torrentina podrá dar lugar a una entrada más numerosa en Orriols para enfrentarse al Betis.