Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
Ferran, Fabián, Oyarzabal y Merino celebran uno de los goles de España el sábado frente a Georgia. David Mdzinarishvili (Efe)
Análisis

De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

Las ausencias de Carvajal, Rodri, Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams permiten brillar con luz propia con España a Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Baena u Oyarzabal

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Tiene más razón que un santo Luis de la Fuente cuando afirma que las lesiones sufridas por varios de los pesos pesados de la ... selección española han dado oportunidades a jugadores que en otras circunstancias no las tendrían y que ese es uno de los éxitos del fútbol español, ser un inagotable vivero de talento capaz de convertir lo que podría haber sido un lastre para La Roja en una palanca que le ha proporcionado mayor impulso si cabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  4. 4 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  5. 5 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  6. 6 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  7. 7

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  8. 8 Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris