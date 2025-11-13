España dispara su caudal ofensivo sin un nueve clásico

El debate sobre el nueve de España aparece en los medios de comunicación pero no en la mente de Luis de la Fuente. El riojano ... ha ensamblado una formidable maquinaria ofensiva que está sembrando el terror sin necesidad de aferrarse para ello a un ariete de los de toda la vida que fije a los centrales, baje balones y remate cuanto salga a su paso. «Estoy muy contento con los jugadores que juegan en esa demarcación. Si nos fijamos en ese nueve clásico, no sé si lo habrá en España. Pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características. Y estoy muy contento con lo que tenemos. Afortunadamente, este equipo no tiene una dependencia grandísima de un delantero centro. Aquí meten goles muchísimos jugadores. Eso nos da ventaja, al delantero le libera de muchas cosas. Para nuestra idea, esto es decisivo», desgranó el seleccionador el pasado viernes tras facilitar la lista para los duelos frente a Georgia y Turquía. Los datos avalan esa proclama.

La Roja ha marcado 95 goles en los 35 partidos que ha disputado desde que De la Fuente asumió el mando en diciembre de 2022 y lo ha hecho con 23 realizadores distintos. En 27 de esos encuentros, el preparador de Haro envidó de inicio con un delantero centro puro, principalmente Morata o Joselu, y en los ocho restantes se decantó por esa figura del nueve falso o mentiroso que Pep Guardiola puso de moda durante su estancia en el Barça y que Vicente del Bosque trasladó a la selección española por primera vez en octubre de 2011, cuando situó a David Silva como principal referencia ofensiva en un duelo frente a Escocia en el que el canario registró un doblete. Esa idea que hizo carrera en la Eurocopa de 2012, con Cesc Fàbregas como bandera ofensiva de un combinado que alcanzó el clímax arrasando a Italia en el Olímpico de Kiev, vuelve a ser la fórmula del éxito para un combinado nacional del que ha ido cayéndose Morata y en el que Oyarzabal ha tomado la delantera.

El atacante de la Real Sociedad es el máximo goleador de la era De la Fuente. Suma trece dianas bajo la égida del estratega de Haro, seis de las cuales las ha rubricado en los siete choques más recientes de La Roja. Fue tras el desplazamiento a Róterdam en marzo del presente año cuando el eibarrés consumó el 'sorpasso' a Morata como punta de lanza de la selección. Aquella noche, Países Bajos remontó el gol inicial de Nico Williams y puso contra las cuerdas a una España irreconocible, pero los cambios de De la Fuente mediada la segunda parte reactivaron a La Roja, que rescató un valioso empate con una diana terminal de Mikel Merino. Uno de los sacrificados fue Morata, que había desperdiciado un remate franco en la primera mitad. Por el madrileño entró Ayoze, al tiempo que Dani Olmo relevaba a Pedri y Oyarzabal sustituía a Lamine Yamal. En la vuelta de aquella ronda de cuartos de final de la Liga de Naciones celebrada en Mestalla, Oyarzabal asumió galones y anotó un doblete que terminó de consolidar su preeminencia dentro del dibujo de De la Fuente.

Desde entonces no hay quien tosa a Oyarzabal. El guipuzcoano llega a los dos últimos compromisos dentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 tras enlazar siete titularidades consecutivas en las que ha anotado seis tantos. Todos ellos, salvo el último frente a Bulgaria en Valladolid, los registró ejerciendo como nueve, refrendando con ello la nueva concepción ofensiva de De la Fuente, que pasa por apostar por delanteros muy dinámicos, que puedan permutar posiciones con frecuencia y sin necesidad de que exista un referente al uso como sí lo hubo durante los dos primeros años como seleccionador del riojano.

El empuje de Merino

Durante ese periodo, Morata y Joselu se repartieron la posición del nueve, con 21 titularidades para el madrileño y cinco para el gallego en los 28 primeros partidos a la vera de De la Fuente, siendo Ayoze el escogido por el seleccionador en las dos ocasiones restantes. Morata es el tercer máximo goleador de esta etapa con siete tantos, los mismos que Ferran Torres y tres menos que Mikel Merino, el otro gran responsable de que España haya disparado sus números en ataque desde marzo puesto que el navarro ha certificado siete de los 25 goles que el combinado nacional ha marcado en dicho tramo. Joselu, que no aparece con La Roja desde octubre del pasado año, selló seis dianas.

Samu Aghehowa y Borja Iglesias son los dos nueves puros que De la Fuente ha alistado para los duelos con Georgia y Turquía, pero ninguno de ellos ha visto puerta aún con la absoluta. El punta del Oporto suma 103 minutos como internacional y fue titular en el último duelo contra Bulgaria, pero aún está verde y su estilo no parece casar del todo con el de La Roja. Sí ofrece un perfil más combinativo el delantero del Celta pero sus apariciones como internacional, al igual que las de Samu, han sido contadas y sin frutos hasta ahora de cara a portería. Tras tomar la alternativa con Luis Enrique en septiembre de 2022, el gallego fue llamado a filas en la primera lista de De la Fuente y participó en la debacle que España sufrió en Glasgow a finales de marzo de 2023. No volvió a aparecer con la selección hasta que su buen rendimiento en el Celta y la escasez de nueves que sufre el fútbol español le metieron en la expedición que se midió en octubre a Georgia y Bulgaria.

Así las cosas, parece claro que De la Fuente volverá a descargar sobre Oyarzabal la responsabilidad de ser el principal faro ofensivo de España frente a Georgia y Turquía, con Ferran Torres como gran alternativa en una selección que tiene artillería de sobra para fusilar a cualquiera.